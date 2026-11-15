Φρουροί της Επανάστασης: Υποστηρίζουν ότι έπληξαν ραντάρ των ΗΠΑ σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με έξι drone ραντάρ αμερικανικής εγκατάστασης αεράμυνας στην αεροπορική βάση Ρίφα στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars. Η εξέλιξη ακολούθησε προειδοποιήσεις των αρχών του Μπαχρέιν προς τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια, ενώ η CENTCOM δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Παράλληλα, η Τεχεράνη επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και απειλεί τις ΗΠΑ με συντριπτική απάντηση σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας.

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Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αεροπορία του έπληξε επιτυχώς το ραντάρ αμερικανικής εγκατάστασης αεράμυνας εντός της αεροπορικής βάσης Ρίφα στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας έξι drones.
  • Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα αναφορικά με τον ιρανικό ισχυρισμό.
  • Παράλληλα, η ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από τις ΗΠΑ «θα αντιμετωπιστεί με μια ακόμη πιο σκληρή και συντριπτική απάντηση».

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Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι η αεροπορία του έπληξε επιτυχώς το ραντάρ μιας αμερικανικής εγκατάστασης αεράμυνας εντός της αεροπορικής βάσης Ρίφα (Riffa Air Base) στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς.

Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν πλήγμα κατά αμερικανικού ραντάρ στο Μπαχρέιν

Η αναφορά αυτή ακολουθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες σχετικά με μια απροσδιόριστη πιθανή απειλή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια.

Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα αναφορικά με τον ιρανικό ισχυρισμό.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.

Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Απειλές για «συντριπτική απάντηση»

Στην ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης επέμειναν επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, παρά την -όπως τη χαρακτήρισαν- «αποτυχία» των ΗΠΑ να συνοδεύσουν πλοία μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από τις ΗΠΑ «θα αντιμετωπιστεί με μια ακόμη πιο σκληρή και συντριπτική απάντηση».

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