Φρουροί της Επανάστασης: Υποστηρίζουν ότι έπληξαν ραντάρ των ΗΠΑ σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

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Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι η αεροπορία του έπληξε επιτυχώς το ραντάρ μιας αμερικανικής εγκατάστασης αεράμυνας εντός της αεροπορικής βάσης Ρίφα (Riffa Air Base) στο Μπαχρέιν, χρησιμοποιώντας έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς.

Η αναφορά αυτή ακολουθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις του υπουργείου Εσωτερικών του Μπαχρέιν τις τελευταίες ώρες σχετικά με μια απροσδιόριστη πιθανή απειλή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να κατευθυνθούν σε καταφύγια.

Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα αναφορικά με τον ιρανικό ισχυρισμό.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.

Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Απειλές για «συντριπτική απάντηση»

Στην ανακοίνωση που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars, οι Φρουροί της Επανάστασης επέμειναν επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, παρά την -όπως τη χαρακτήρισαν- «αποτυχία» των ΗΠΑ να συνοδεύσουν πλοία μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από τις ΗΠΑ «θα αντιμετωπιστεί με μια ακόμη πιο σκληρή και συντριπτική απάντηση».