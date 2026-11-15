Νέο αεροπορικό ατύχημα επί εδάφους στις ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροσκάφους cargo με επιβατικό – Δείτε φωτό

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Νέο αεροπορικό ατύχημα στο έδαφος στις ΗΠΑ!

Αεροπλάνο cargo κι ένα επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (ξημερώματα της Κυριακής στην Ελλάδα) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ένα Boeing 767 της UPS και ένα Boeing 737 της Copa Airlines συγκρούστηκαν ενώ τροχιοδρομούσαν με χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα ένα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές στο ρύγχος.

«Περίπου στις 21:15 ένα αεροσκάφος που έφτανε και ένα αεροσκάφος που αναχωρούσε ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους στη διασταύρωση δύο διαδρόμων τροχοδρόμησης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι πτήσεις κατευθύνονται προς άλλους διαδρόμους τροχοδρόμησης, οπότε δεν υπάρχει καμία επίπτωση στις λειτουργίες του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του αεροδρομίου στο CBS News Miami.

Πρώτες βοήθειες επί τόπου

Δύο άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου αλλά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο.

Η πτήση 358 της UPS είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Μαϊάμι με προορισμό τη Μπογκοτά της Κολομβίας, ενώ η πτήση 427 της Copa Airlines έφτανε από την Πόλη του Παναμά, όπου και εδρεύει η αεροπορική εταιρεία.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά την πανεθνική αναστολή πτήσεων που εξέδωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.