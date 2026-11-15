ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στο σχέδιο Τραμπ για ανακατασκευή δημοσίου γηπέδου γκολφ

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινό στοπ στα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ανακατασκευή ιστορικού δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον έβαλε ομοσπονδιακή δικαστής, διατάσσοντας την αναστολή των εργασιών για δύο εβδομάδες.
  • Η περιφερειακή δικαστής Άνα Ρέγιες εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή για το γήπεδο γκολφ East Potomac, η οποία ισχύει έως τις 28 Νοεμβρίου 2026 ή μέχρι την έκδοση νεότερης δικαστικής απόφασης.
  • Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν οι δημόσιες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου, οι οποίες υπέδειξαν ότι η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων (NPS) επρόκειτο να κλείσει το πάρκο για την υλοποίηση του σχεδίου.

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Προσωρινό στοπ στα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ανακατασκευή ιστορικού δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον έβαλε ομοσπονδιακή δικαστής, διατάσσοντας την αναστολή των εργασιών για δύο εβδομάδες.

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Η περιφερειακή δικαστής Άνα Ρέγιες εξέδωσε το Σάββατο προσωρινή περιοριστική εντολή για το γήπεδο γκολφ East Potomac, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ, περίπου δύο μίλια από τον Λευκό Οίκο. Η απόφαση εκδόθηκε λίγο πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμο του πάρκου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει ένα έργο ανακατασκευής που θα διαρκούσε 15 μήνες.

Η εντολή ισχύει έως τις 28 Νοεμβρίου 2026 ή μέχρι την έκδοση νεότερης δικαστικής απόφασης, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

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Οι επίμαχες αναρτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν οι δημόσιες αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα. Στις 26 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι το γήπεδο θα έκλεινε στις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να ανακαινιστεί και να ανακατασκευαστεί με στόχο τη δημιουργία μιας δημόσιας εγκατάστασης για παγκόσμιες διοργανώσεις.

Στην απόφασή της, η Ρέγιες επισήμανε ότι οι αναρτήσεις αυτές δημιουργούν πρόβλημα για την κυβέρνηση, καθώς υποδεικνύουν ότι το Εθνικό Σχέδιο της Ουάσινγκτον έχει οριστικοποιηθεί και ότι η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων (NPS) πρόκειται να κλείσει το πάρκο για την υλοποίησή του.

Η δικαστική εντολή απαγορεύει στην κυβέρνηση να κλείσει το East Potomac Park και το γήπεδο γκολφ κατά τις καθημερινές ώρες λειτουργίας τους από τις 14 Νοεμβρίου. Δεν υποχρεώνει, ωστόσο, την κυβέρνηση να αναλάβει ενεργή διαχείριση των εγκαταστάσεων, ενώ επιτρέπει τη συνέχιση των αναγκαίων επισκευών σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας προκαταρκτικής διαταγής.

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