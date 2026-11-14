Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Ελαττωματικός εξοπλισμός ή ανθρώπινο λάθος πίσω από τη μεγαλύτερη καθήλωση πτήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Σε φάση αργής ανάκαμψης εισέρχεται το σύστημα αερομεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το πρωτοφανές ταξιδιωτικό χάος που προκάλεσε την Παρασκευή η μεγαλύτερης διάρκειας πανεθνική διακοπή πτήσεων (ground stop) από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αν και το σύστημα έχει πλέον σταθεροποιηθεί, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και το Σάββατο, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια και τις διεθνείς αρχές να προειδοποιούν για ντόμινο διαταραχών στις πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ.

Το χρονικό της κατάρρευσης και ο συναγερμός στον Λευκό Οίκο

Η κρίση ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας παρουσίασαν σοβαρή αστάθεια στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών. Σύμφωνα με αξιωματούχους αεροπορικών εταιρειών, η βλάβη έπληξε ένα κρίσιμο δίκτυο ραδιοσυχνοτήτων μέσω του οποίου οι ελεγκτές επικοινωνούν με τους πιλότους, επηρεάζοντας συνολικά 17 από τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου (en route centers) της χώρας.

Υπό τον φόβο ολικής απώλειας επικοινωνιών, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε την καθήλωση σχεδόν όλων των αναχωρήσεων για περίπου πέντε ώρες. Το μέγεθος του προβλήματος ήταν τέτοιο που ο Λευκός Οίκος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room), ενώ οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

«Ανθρώπινο λάθος ή ελαττωματικός δρομολογητής;»

Το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης απομακρύνθηκε το Σάββατο, όταν ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Π. Ντάφι, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι η κατάρρευση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης σε μια απομακρυσμένη εγκατάσταση της FAA. Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία L3Harris —η οποία επιβλέπει το εν λόγω δίκτυο— επιχειρούσε να αντικαταστήσει παλαιές χάλκινες τηλεπικοινωνιακές γραμμές με οπτικές ίνες.

«Αυτό που προσπαθούμε να προσδιορίσουμε είναι αν είχαμε ανικανότητα, δηλαδή, αν ήταν λάθος του χειριστή ή λάθος εγκατάστασης από την L3Harris, ή αν εγκατέστησαν έναν ελαττωματικό δρομολογητή (router); Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμη ποιο ήταν το σφάλμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάφι.

Όπως εξήγησε, η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση υπερφόρτωσης δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνιών. «Είχαμε πάνω από 1.000 απόπειρες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα. Αυτό μας δημιούργησε ζητήματα στην επικοινωνία μας με τα αεροπλάνα και προκάλεσε διαταραχή στις ροές δεδομένων των ραντάρ μας», ανέφερε. Από την πλευρά της, η L3Harris δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα για σχολιασμό, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά περίπου 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, ενώ η FAA διενεργεί πλέον πρόσθετους ελέγχους με την εταιρεία για τον εντοπισμό τυχόν άλλων κινδύνων.

Βαρύς ο απολογισμός για αεροπορικές και επιβάτες

Ο αντίκτυπος της καθήλωσης αποτυπώθηκε γλαφυρά σε συγκριτικό βίντεο της πλατφόρμας AirNav Radar, το οποίο έδειχνε τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ σχεδόν άδειο σε σύγκριση με την κανονική κίνηση στις 6 Νοεμβρίου.

Για την Παρασκευή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 έως 12.000 ακυρωμένες πτήσεις (συμπεριλαμβανομένων 9.000 εμπορικών και 3.000 ιδιωτικών πτήσεων) και περισσότερες από 7.000 καθυστερήσεις, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία των αμερικανικών αερομεταφορών. Μεταξύ των εγκλωβισμένων βρέθηκαν ακόμα και ομάδες κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου ενόψει των αγώνων του Σαββατοκύριακου.

Για το Σάββατο, οι ακυρώσεις έφτασαν τις 4.500 (με την FAA να προβλέπει έως και 5.000 σε σύνολο 41.000 προγραμματισμένων πτήσεων) και οι καθυστερήσεις τις 4.400. Οι Delta Air Lines, United Airlines και American Airlines ακύρωσαν περίπου το 20% του πτητικού τους έργου, ενώ η JetBlue προχώρησε σε ακύρωση του 40% των πτήσεών της.

🚨 NOW: Airport chaos continues into a second day, as over 10,000 FLIGHTS have been delayed or cancelled today ALONE Here at Donald J. Trump International in West Palm Beach, American Airlines has a pilot shortage, forcing delays and confusion. And of course, I’m stuck in the middle of it 😆 — Nick Sortor (@nicksortor) November 14, 2026

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «καμία εγκατάσταση δεν έμεινε στο σκοτάδι» και ότι «τα χειρότερα είναι πίσω μας», εκτιμώντας πως η ομαλότητα θα αποκατασταθεί πλήρως μέχρι το βράδυ της Κυριακής, μόλις οι εταιρείες επαναφέρουν πληρώματα και αεροσκάφη στις θέσεις τους.

Όσον αφορά τους επιβάτες, οι αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν διευκολύνσεις (travel waivers) για δωρεάν αλλαγή εισιτηρίων, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών υπενθύμισε ότι όσοι επιλέξουν να μην ταξιδέψουν δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, επειδή την ευθύνη έφερε η FAA και όχι οι εταιρείες, οι αερομεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλουν επιπλέον χρηματικές αποζημιώσεις.

🚨SHOCKING! 🇺🇸 A NATIONAL GROUND STOP HAS JUST BEEN OFFICIALLY ISSUED BY THE FAA! 👀 “EXTRUAL CIRCUMSTANCES and SAFETY REASONS” ALL FLIGHTS ARE BLOCKED! https://t.co/QuN1fDnenH — klaybrowning (@klaybrowning_) November 14, 2026

Στο μικροσκόπιο η απαρχαιωμένη υποδομή και το αίτημα για 50 δισ. δολάρια

Η κρίση της Παρασκευής – η πρώτη πανεθνική καθήλωση μετά το 90λεπτο «μπλακ άουτ» του Ιανουαρίου 2023 που είχε επηρεάσει 11.000 πτήσεις – ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τις χρόνιες παθογένειες του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο μαστίζεται από έλλειψη χιλιάδων ελεγκτών και εξοπλισμό περασμένων δεκαετιών. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η FAA ανακοίνωσε σχέδιο αντικατάστασης συστημάτων που βασίζονταν ακόμα σε παλιές δισκέτες (floppy disks), ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί ευρύτερες αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν προκαλέσει διακομματικές συζητήσεις.

«Πρόκειται για ένα σύστημα της FAA που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι έκτακτη ανάγκη», τόνισε ο Σον Ντάφι, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει άμεσα χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών — αυξάνοντας κατά 20 δισ. δολάρια το αρχικό του αίτημα.