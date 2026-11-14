Τζον Κόντσαρ: Σκέψεις αποχώρησης από τον Ολυμπιακό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει ο Τζον Κόντσαρ, λίγες εβδομάδες μετά την ένταξή του στους «ερυρόλευκους», χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση για το μέλλον του.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής, καθώς τόσο η καθημερινότητά του στην Ελλάδα όσο και ο αγωνιστικός ρόλος που του έχει ανατεθεί δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του. Οι συνθήκες αυτές τον έχουν οδηγήσει σε σκέψεις επιστροφής στην πατρίδα του.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη, επιδιώκοντας να τον πείσει να παραμείνει στην ομάδα. Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» εκτιμούν ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, θεωρώντας πρόωρη την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Μέχρι στιγμής, ο Κόντσαρ έχει πραγματοποιήσει δύο εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την Ντουμπάι, συγκεντρώνοντας συνολικά 34 λεπτά συμμετοχής. Δεν έχει σημειώσει πόντο, ενώ καταγράφει κατά μέσο όρο 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ ανά αγώνα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού για τη Stoiximan GBL, με το ενδεχόμενο αποχώρησής του να παραμένει ανοιχτό.