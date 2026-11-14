NBA: Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 37 πόντους – «Υπέγραψε» τη νίκη των Χιτ απέναντι στους Καβαλίερς

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Ακόμη μία απολαυστική βραδυά προσέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους φίλους του ΝΒΑ.

Ο Ελληνας άσος ήταν ο πρωταγωνιστής στην νίκη με 133-121 των Μαϊάμι Χιτ επί των Καβαλίερς. Σε 31 λεπτά συμμετοχής ο Giannis πέτυχε 37 πόντους, πήρε 9 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Στους διακριθέντες για την ομάδα του Μαϊάμι και οι Ντέιβιον Μίτσελ με 22 και Ράιαν Κόνγουελ με 20 πόντους.

Κορυφαίος των φιλοξενούμενων, ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ενώ ο Πρόκτορ είχε 22, ο Χάρντεν 20 και ο Τάισον 16 πόντους.

Αποτελέσματα

Ιντιάνα-Νέα Υόρκη 106-104

Ορλάντο-Μιλγουόκι 107-99

Μαϊάμι-Κλίβελαντ 133-121

Σικάγο-Ατλάντα 125-117 (παρ.)

Νέα Ορλεάνη-Μέμφις 111-142

Χιούστον-Γιούτα 125-118

Σαν Αντόνιο-Γκόλντεν Στέϊτ 123-85

Σακραμέντο-Πόρτλαντ 107-120

ΛΑ Κλίπερς-Οκλαχόμα Σίτι 113-112

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 10-2 Φιλαδέλφεια 10-3 Νέα Υόρκη 6-6 Τορόντο 5-7 Μπρούκλιν 3-8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 8-3 Κλίβελαντ 6-7 Ιντιάνα 5-8 Σικάγο 2-9 Μιλγουόκι 1-12

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 7-6 Μαϊάμι 6-6 Ορλάντο 5-7 Σάρλοτ 4-8 Ουάσινγκτον 4-9

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μινεσότα 9-3 Πόρτλαντ 9-3 Οκλαχόμα Σίτι 8-5 Ντένβερ 6-4 Γιούτα 1-12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 11-2 Γκόλντεν Στέιτ 8-5 Φοίνιξ 5-6 Λ.Α. Κλίπερς 3-8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 11-2 Χιούστον 10-3 Μέμφις 8-4 Ντάλας 7-5 Νέα Ορλεάνη 4-9

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ