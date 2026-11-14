NBA: Ασταμάτητος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 37 πόντους – «Υπέγραψε» τη νίκη των Χιτ απέναντι στους Καβαλίερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 133-121, σημειώνοντας 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλή απόδοση είχε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα επίσης με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη με 133-121 των Μαϊάμι Χιτ επί των Καβαλίερς, σημειώνοντας 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.
  • Πολύ καλή απόδοση είχε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ στους διακριθέντες ήταν και οι Ντέιβιον Μίτσελ και Ράιαν Κόνγουελ.
  • Κορυφαίος των φιλοξενούμενων ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ενώ ο Πρόκτορ σημείωσε 22 και ο Χάρντεν 20 πόντους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ακόμη μία απολαυστική βραδυά προσέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους φίλους του ΝΒΑ.

NBA: Το Μαϊάμι αναμένεται να φιλοξενήσει το All-Star Game του 2028 – Επιστροφή έπειτα από 38 χρόνια

Ο Ελληνας άσος ήταν ο πρωταγωνιστής στην νίκη με 133-121 των Μαϊάμι Χιτ επί των Καβαλίερς. Σε 31 λεπτά συμμετοχής ο Giannis πέτυχε 37 πόντους, πήρε 9 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχε και ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Αντετοκούνμπο: Η απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Ντοκ Ρίβερς – «Δεν είναι προπονητής μου, είναι δικό του θέμα»

Στους διακριθέντες για την ομάδα του Μαϊάμι και οι Ντέιβιον Μίτσελ με 22 και Ράιαν Κόνγουελ με 20 πόντους.

Κορυφαίος των φιλοξενούμενων, ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 25 πόντους, ενώ ο Πρόκτορ είχε 22, ο Χάρντεν 20 και ο Τάισον 16 πόντους.

Αποτελέσματα

  • Ιντιάνα-Νέα Υόρκη 106-104
  • Ορλάντο-Μιλγουόκι 107-99
  • Μαϊάμι-Κλίβελαντ 133-121
  • Σικάγο-Ατλάντα 125-117 (παρ.)
  • Νέα Ορλεάνη-Μέμφις 111-142
  • Χιούστον-Γιούτα 125-118
  • Σαν Αντόνιο-Γκόλντεν Στέϊτ 123-85
  • Σακραμέντο-Πόρτλαντ 107-120
  • ΛΑ Κλίπερς-Οκλαχόμα Σίτι 113-112

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 10-2
  2. Φιλαδέλφεια 10-3
  3. Νέα Υόρκη 6-6
  4. Τορόντο 5-7
  5. Μπρούκλιν 3-8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 8-3
  2. Κλίβελαντ 6-7
  3. Ιντιάνα 5-8
  4. Σικάγο 2-9
  5. Μιλγουόκι 1-12

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ατλάντα 7-6
  2. Μαϊάμι 6-6
  3. Ορλάντο 5-7
  4. Σάρλοτ 4-8
  5. Ουάσινγκτον 4-9

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μινεσότα 9-3
  2. Πόρτλαντ 9-3
  3. Οκλαχόμα Σίτι 8-5
  4. Ντένβερ 6-4
  5. Γιούτα 1-12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 11-2
  2. Γκόλντεν Στέιτ 8-5
  3. Φοίνιξ 5-6
  4. Λ.Α. Κλίπερς 3-8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 11-2
  2. Χιούστον 10-3
  3. Μέμφις 8-4
  4. Ντάλας 7-5
  5. Νέα Ορλεάνη 4-9

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ