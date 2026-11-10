NBA: Το Μαϊάμι αναμένεται να φιλοξενήσει το All-Star Game του 2028 – Επιστροφή έπειτα από 38 χρόνια

Το Μαϊάμι αναμένεται να αναλάβει τη διοργάνωση του NBA All-Star Game του 2028, επιστρέφοντας στον ρόλο της οικοδέσποινας έπειτα από 38 χρόνια. Οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ η επίσημη ανακοίνωση προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το ESPN και τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, το NBA ολοκληρώνει τις διαδικασίες ανάθεσης του All-Star Weekend στους Μαϊάμι Χιτ, με τις βασικές εκδηλώσεις να προγραμματίζονται στο Kaseya Center.

Το Associated Press αναφέρει ότι η επίσημη ανακοίνωση σχεδιάζεται για τις 30 Νοεμβρίου, παρουσία του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, του προέδρου των Χιτ, Μίκι Άρισον, και άλλων στελεχών του πρωταθλήματος.

Πηγή που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις ανέφερε ότι η επιλογή του Μαϊάμι είχε γίνει πριν από αρκετούς μήνες. Μάλιστα, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες έγκρισης του λογότυπου και η διευθέτηση σημαντικών οργανωτικών ζητημάτων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αλλάξει η ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης.

Το All-Star Weekend του 2028 προγραμματίζεται για το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα φιλοξενίας ορισμένων παράλληλων εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

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Η προηγούμενη διοργάνωση το 1990 και ο Μάτζικ Τζόνσον

Το Μαϊάμι είχε φιλοξενήσει το All-Star Game μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 1990, όταν οι Χιτ διένυαν τη δεύτερη σεζόν τους στο NBA.

Η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στη Miami Arena, με την ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας να επικρατεί της Δυτικής με 130-113.

Παρά την ήττα της ομάδας του, ο Μάτζικ Τζόνσον είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 22 πόντους, την υψηλότερη επίδοση του αγώνα. Ο Τζόνσον είχε 9/15 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 4/6 τρίποντα, ενώ κατέγραψε επίσης 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 τάπα.

Στους διαγωνισμούς εκείνης της διοργάνωσης, ο Κρεγκ Χότζες των Σικάγο Μπουλς είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στα τρίποντα, ενώ ο Ντομινίκ Ουίλκινς των Ατλάντα Χοκς είχε αναδειχθεί νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Μαϊάμι δεν ανέλαβε ξανά τη διοργάνωση ήταν η χρονική σύμπτωση του All-Star Weekend με τη μεγάλη διεθνή έκθεση σκαφών της πόλης. Η παράλληλη διεξαγωγή των δύο εκδηλώσεων δημιουργούσε δυσκολίες στη διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων φιλοξενίας.

Old promo of the 1990 NBA All-Star weekend in Miami 🔥 (via IG miamiarena) https://t.co/8AxY6KnqIk — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) November 9, 2026

Στο Φοίνιξ το All-Star Weekend του 2027

Πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του All-Star Game στο Μαϊάμι, τη διοργάνωση θα φιλοξενήσει το Φοίνιξ, από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην ανακαινισμένη έδρα των Φίνιξ Σανς, στο κέντρο της πόλης.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία για το 2028, το Μαϊάμι θα φιλοξενήσει το All-Star Game για δεύτερη φορά στην ιστορία του, με την επιστροφή της διοργάνωσης στην πόλη να πραγματοποιείται 38 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία της.