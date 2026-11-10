Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε νέες τορπίλες υψηλής ταχύτητας – Σχεδιάζει την ένταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό το 2027

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Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε νέα δοκιμή τορπιλών υψηλής ταχύτητας, τις οποίες σχεδιάζει να εντάξει στο οπλοστάσιο του Πολεμικού Ναυτικού της από τις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή επέτρεψε να «επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα στη μάχη του νέου τύπου συστήματος τορπιλών υψηλής ταχύτητας». Το πρακτορείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο οπλικό σύστημα.

Είχε προηγηθεί, στα μέσα Οκτωβρίου, ανακοίνωση των βορειοκορεατικών αρχών για τη δοκιμή τορπίλης ακριβείας, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την καθοδήγησή της και τον εντοπισμό του στόχου.

Το τελευταίο διάστημα, η Πιονγκγιάνγκ έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές δοκιμές οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τορπίλες. Ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βόρεια Κορέα καθέλκυσε το 2025 δύο νέα αντιτορπιλικά 5.000 τόνων, ενώ επιδιώκει να αποκτήσει και νέα κλάση πολεμικών πλοίων 10.000 τόνων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η χώρα του κατασκευάζει νέο πλοίο με δυνατότητες, κυρίως πυρηνικές, που «δεν έχει καμιά άλλη χώρα στον κόσμο».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP