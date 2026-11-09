Μοναστηράκι: Καρέ καρέ η επίθεση ληστών σε 21χρονο στο Μετρό – Τον χτύπησαν για να του αρπάξουν μια αλυσίδα – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις νεαροί, ανάμεσά τους και μία 17χρονη, φέρονται να εμπλέκονται σε βίαιη ληστεία σε βάρος 21χρονου στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι. Οι τρεις από τους δράστες συνελήφθησαν, ενώ ο τέταρτος, ένας 17χρονος, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση και την επιχείρηση της αστυνομίας, που δημοσίευσε η ΕΡΤ, αποτυπώνει τις στιγμές της επίθεσης, αλλά και το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους χώρους του σταθμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 17:30. Τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα επιτέθηκαν στον 21χρονο, με σκοπό να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και την τσάντα που είχε στην κατοχή του. Το θύμα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Τελικά, κατάφεραν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του, πριν απομακρυνθούν από το σημείο.

Ανθρωποκυνηγητό στους χώρους του Μετρό

Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη». Μετά την υπόδειξη του θύματος, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις στους χώρους του Μετρό.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί εντοπίζουν αρχικά έναν από τους δράστες στην αποβάθρα. Την ίδια ώρα, άλλος αστυνομικός καταδιώκει δεύτερο δράστη στους διαδρόμους του σταθμού και καταφέρνει τελικά να τον συλλάβει. Λίγο αργότερα, οι Αρχές εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τη γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών, ενώ ο τέταρτος εμπλεκόμενος είναι μόλις 17 ετών και έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Δείτε το βίντεο: