Pizza Fan: Θέμα ημερών το άνοιγμα των καταστημάτων της αλυσίδας – Από την Τετάρτη θα δέχονται παραγγελίες

Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι το άνοιγμα των καταστημάτων της Pizza Fan, παρά την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την απάτη με τις πίτσες-«κεράσματα» και τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι έχουν νέα σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με το Συνδικάτο Τουρισμού Επισιτισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Η μητρική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει όλα τα καταστήματα, έτσι ώστε την ερχόμενη Τετάρτη σε δύο μέρες, να αρχίσουν να δέχονται παραγγελίες από το κοινό.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ήδη αρχίσει προετοιμασίες. Σήμερα και κυρίως από αύριο κάποιοι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει το τηλέφωνο από την διεύθυνση της επιχείρησης προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Δεν θα λειτουργήσουν 5-6 καταστήματα

Ωστόσο, πέντε με έξι καταστήματα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της εταιρείας, αυτό συμβαίνει γιατί οι ιδιοκτήτες τους είναι franchise, κυρίως καταστήματα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να τα λειτουργήσουν γιατί είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και ενδεχομένως θα οδηγηθούν στη σύνταξη.

Είναι επίσης δύο – τρία καταστήματα τα οποία είναι πολύ καινούργια και δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα σε αυτή την περίπτωση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δικηγόρος της Pizza Fan ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν αρχικά από την μητρική εταιρεία έως ότου λειτουργήσουν τα καταστήματα franchise και αναλάβουν υπηρεσία.

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται πάντα σε επιφυλακή για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και όπως βεβαίως και το υπουργείο Εργασίας παρακολουθεί στενά την υπόθεση.