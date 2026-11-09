Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης – Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

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Γνωστή έγινε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Τάκη Βουτέρη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας γνωστοποίησε την απώλεια του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευση πραγματοποίησε και η σύζυγος και συνάδελφος του αείμνηστου καλλιτέχνη, Αννίτα Δεκαβάλλα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Τάκη Βουτέρη, στις 11:30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας. Η οικογένεια ζήτησε αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσή του ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη μάθαμε απο την αγαπημένη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλλα την αποχώρηση απο την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαίου ιδρυτή του Θεάτρου του ΠΕΙΡΑΙΑ Τάκη Βουτέρη. Μας έστειλε την παρακάτω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΒΟΥΤΕΡΗ.

Τον αγαπημένο μας, Τάκη Βουτέρη, αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 11.30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας, η σύζυγος, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, η εγγονή του, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Παράκληση της οικογένειας αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.)

Τράπεζα EUROBANK, ΙΒΑΝ: GR4202602150000400100392909

Δικαιούχος: ΤΑΣΕΗ/ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΕΛΛ ή TASEI/TAMEIO ALLILOVOITHEIAS SOMATIOU ELL».

Η Αννίτα Δεκαβάλλα, ανέφερε στην ανάρτησή της: «Τάκης Βουτέρης 1939-2026. Θα τον αποχαιρετήσουμε με πολιτική κηδεία μεθαύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 11.30 π.μ., στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι. Θα ακολουθήσει διαδικασία αποτέφρωσης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Παράκληση, αντί για στεφάνια, να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.) Τράπεζα EUROBANK, ΙΒΑΝ: GR4202602150000400100392909

Δικαιούχος : ΤΑΣΕΗ/ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΕΛΛ ή TASEI/TAMEIO ALLILOVOITHEIAS SOMATIOU ELL».