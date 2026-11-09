Άγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε το πτώμα στην βαλίτσα – Ανήκει σε 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο

Στην ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 24χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, με τις αστυνομικές Αρχές να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα της γυναίκας.

Είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στο ΑΤ Κυψέλης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η 24χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στις 29 Οκτωβρίου, όταν και κατατέθηκε δήλωση εξαφάνισής της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα, καθώς και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την υπόθεση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (8/11), στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ένας 30χρονος αλλοδαπός, που περνούσε από το σημείο, αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία να προέρχεται από μια βαλίτσα που βρισκόταν εγκαταλελειμμένη στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να προχωρούν στον έλεγχο του αντικειμένου.

Όταν άνοιξαν τη βαλίτσα, βρέθηκαν μπροστά στη σορό μιας γυναίκας, η οποία είχε τοποθετηθεί μέσα σε σακούλα απορριμμάτων. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Δεμένα με μονωτική ταινία τα πόδια της 24χρονης

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό στους αστυνομικούς είναι ότι τα πόδια της γυναίκας ήταν δεμένα με μονωτική ταινία και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανώς και με σχοινί. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε εμβρυακή στάση μέσα στη βαλίτσα.

Κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα ή κακώσεις. Ωστόσο, η απουσία εξωτερικών τραυματισμών δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.