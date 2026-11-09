Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα τα πόδια εντοπίστηκε η γυναίκα στη βαλίτσα – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Πυκνώνει το μυστήριο με το πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα και δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Όπως έχει γίνει γνωστό, το άψυχο σώμα ανήκει σε γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 17 έως 25 ετών και μετρίου αναστήματος.

Η σορός της δεν φέρει εμφανή σημάδια ή κακώσεις. Ο ιατροδικαστής που την εξέτασε, λόγω της σήψης, τοποθετεί τον χρόνο θανάτου πριν από 5-7 ημέρες.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν σήμερα Δευτέρα, με τη νεκροψία-νεκροτομή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δεμένα τα πόδια της

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πόδια της ήταν δεμένα με μονωτική ταινία και πιθανώς σχοινί, στοιχείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Δεν είναι βέβαιο ότι η γυναίκα έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, για παράδειγμα από ασφυξία ή με άλλο τρόπο, ωστόσο εξετάζεται και αυτή η πιθανότητα.

Επίσης ερευνάται το εάν ήταν χρήστης ναρκωτικών και κάποιο άτομο μετέφερε το πτώμα της στο σημείο.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα

Τη βαλίτσα με το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής ένας 30χρονος αλλοδαπός, πάνω στο πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ο άνδρας αντιλήφθηκε ότι από τη βαλίτσα αναδυόταν έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο άνοιξαν τη βαλίτσα και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα.