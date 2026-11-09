Σύνοδος της G7 στο Παρίσι: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Ρούμπιο μετά τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών – Ευρωπαϊκές πιέσεις για Ουκρανία και Ιράν

Στο Παρίσι συγκεντρώνονται από τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 για διήμερες συνομιλίες, με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη διευθέτηση για την Ουκρανία και να αποτραπεί περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα δώσει το «παρών» και στις δύο ημέρες των εργασιών, σε αντίθεση με τον περασμένο Μάρτιο όπου είχε παραστεί μόνο την πρώτη ημέρα.

Το σκηνικό της G7

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των ισχυρότερων βιομηχανικών εθνών –Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ– συναντώνται με ανησυχίες που μοιάζουν εντυπωσιακά με εκείνες της προηγούμενης συνάντησης του Μαρτίου.

Παράλληλα, στις εργασίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ενώση καθώς και υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σουηδία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, οδεύει προς την επέτειο των πέντε ετών, ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μην αποκλείει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν παρά την ήττα των Ρεπουμπλικανών του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η υπουργική σύνοδος της G7 αποτελεί μία από τις τελευταίες πράξεις της γαλλικής προεδρίας, η οποία είδε τον Εμανουέλ Μακρόν να φιλοξενεί τον Ντόναλντ Τραμπ στη λίμνη της Εβιάν το καλοκαίρι.

Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη νότια παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας, ωστόσο μεταφέρθηκε την τελευταία στιγμή στο Παρίσι, με τις αρχές να επικαλούνται αποκλειστικά λόγους προγραμματισμού.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως πιθανός διάδοχος του Τραμπ, είναι η πρώτη του στο εξωτερικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σημειώνεται ότι το 2027 οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την προεδρία της G7 από τη Γαλλία.

Πριν την αναχώρησή του για τη Γαλλία, ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τη συντριπτική ήττα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν είναι ασυνήθιστη η κατανομή της εξουσίας σε αυτή τη χώρα», αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Τραμπ θα συνεργαστεί πλέον με ένα Κογκρέσο στο οποίο και τα δύο Σώματα (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία) ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Διπλωμάτες επισήμαναν ότι τα κέρδη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια ελιγμών του Λευκού Οίκου, προειδοποίησαν ωστόσο ότι δεν πρέπει να αναμένεται επιστροφή στον παραδοσιακό αμερικανικό πολυμερισμό, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική παραμένει σφιχτά υπό τον έλεγχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, ερωτηθείς σχετικά με τις ευρείες διαδηλώσεις στη Γαλλία, πρόσθεσε ότι δεν ανησυχεί και εμπιστεύεται τους Αμερικανούς ομολόγους του επί τόπου, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι η συμμετοχή του στη σύνοδο είναι ασφαλής.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία και οι φόβοι της Ευρώπης

Η σύνοδος συμπίπτει χρονικά με τις διαπραγμετεύσεις υπό αμερικανική μεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη και την Τετάρτη με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου.

Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το NATO και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκουν επίσης να βρίσκονται στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αν και δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στο καθαρά τριμερές σχήμα.

Σε μια ένδειξη εσωτερικών τριβών μεταξύ των Ευρωπαίων, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε στις 5 Νοεμβρίου ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί αμελητέα στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, εάν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να ακολουθούν ξεχωριστές διπλωματικές οδούς αντί να συμφωνήσουν σε έναν κοινό εκπρόσωπο και μια ενιαία στρατηγική – ζήτημα που αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στη G7.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι σε αυτή την περίσταση, «οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν και η Γαλλία θα βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για να συμμετάσχει σε αυτές τις συνομιλίες».

Ο Τραμπ είχε τροφοδοτήσει τους φόβους για μια στροφή των ΗΠΑ προς το Κρεμλίνο, προβλέποντας μια «πολύ μεγάλη» συμφωνία με τη Ρωσία που θα αφορά όχι μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά «ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται πάνω σε «μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία των συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη», μια ιδέα που στο παρελθόν αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από την Ευρώπη.

Παράλληλα, στο περιθώριο της συνόδου, το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα διάσκεψη δωρητών με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την επισκευή του θόλου που προστατεύει τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ, ο οποίος εξερράγη το 1986 και υπέστη ζημιές από ρωσικό πλήγμα πέρυσι.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, απαιτούνται περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχει συγκεντρωθεί ελαφρώς πάνω από τα μισά, με στόχο την εξασφάλιση του υπόλοιπου ποσού έως την άνοιξη του 2027.

Αν και η σύνοδος μεταφέρθηκε στο Παρίσι, η Μασσαλία θα φιλοξενήσει κανονικά την έναρξη λειτουργίας ενός δικτύου 14 παγκόσμιων λιμένων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία αποτελεί μείζον πρόβλημα για τη νότια γαλλική πόλη, όπως σημείωσε ο Μπαρό.

Στάση αναμονής για το Ιράν

Στο μέτωπο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, συμπεριλαμβανομένης του Όρους Πικάξι (Pickaxe), μιας ύποπτης πυρηνικής εγκατάστασης την οποία η Τεχεράνη αρνείται ότι αποτελεί τέτοια υποδομή.

Οι Ευρωπαίοι, ωστόσο, επιθυμούν διακαώς μια διευθέτηση και την επιστροφή της ναυσιπλοΐας στους κανονικούς ρυθμούς στα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν κομβικό σημείο διέλευσης ενέργειας.

«Ασχολούμαστε μαζί τους τώρα», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στους Ιρανούς την Παρασκευή. «Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Οι συνομιλίες ενδέχεται, επιπλέον, να αναδείξουν τις διαφορές μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον όσον αφορά τον Λίβανο.

Η Γαλλία πιέζει για συζητήσεις γύρω από ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες διευθετήσεις στον νότιο Λίβανο, έχοντας ρίξει στο τραπέζι ιδέες για μια γαλλο-ιταλική διεθνή δύναμη.

Παρότι Γάλλοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν κατ’ ιδίαν την απροθυμία των ΗΠΑ να αγκαλιάσουν ορισμένες από αυτές τις προτάσεις, διπλωμάτες τόνισαν ότι η G7 προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία στους συμμάχους να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, καθώς η λήξη των ισχυουσών διευθετήσεων πλησιάζει στο τέλος του έτους.