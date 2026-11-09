Τραμπ στο CBS: «Θα μισώ για πάντα τους εχθρούς μου» – Ο πρώτος απολογισμός της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές και οι αιχμές για τον Βανς

Σε έναν πρώτο, εκτενή απολογισμό της ήττας που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την εκλογική συντριβή που στερεί από τους Ρεπουμπλικανούς την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του στην οικονομία και τον πόλεμο με το Ιράν, αναγνώρισε ωστόσο ότι η σκληρή τακτική στις απελάσεις μεταναστών ήταν «υπερβολικά αυστηρή».

«Δεν ήμουν εγώ στο ψηφοδέλτιο»

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν περισσότερες από 40 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τουλάχιστον επτά στην Γερουσία, ακόμη και σε περιοχές όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια ποσοστά πριν από δύο χρόνια.

Παράλληλα, τα exit polls του CBS έδειξαν ότι το 63% των ψηφοφόρων αποδοκίμασε το έργο του, με το 44% να δηλώνει ότι ψήφισε με στόχο να εκφράσει την εναντίωσή του προς το πρόσωπό του.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ για τα αίτια της ήττας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι «δεν ενέκριναν τον πόλεμο» με το Ιράν και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων που αυτός προκάλεσε, ενώ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο βασικός λόγος ήταν η δική του απουσία από τα ψηφοδέλτια.

«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα δεν πήγαν να ψηφίσουν. Νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τους άρεσαν οι υποψήφιοι. Και αυτό, ξέρετε, είναι δικαίωμά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε στηρίξει προσωπικά αμφιλεγόμενες υποψηφιότητες, όπως του Κεν Πάξτον στο Τέξας και της Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα.

«Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα»

Παρά τις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την ακρίβεια στα τρόφιμα, τα καύσιμα και την υγειονομική περίθαλψη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις οικονομικές του επιδόσεις.

«Κάνουμε αριθμούς που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών με μεγάλη διαφορά. Υπό άλλους προέδρους ήταν καταστροφή», υποστήριξε.

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι δεν διαθέτουν όλοι οι Αμερικανοί μεγάλους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, απάντησε: «Αλλά πολλοί άνθρωποι διαθέτουν».

Παραδεχόμενος ωστόσο την αποτυχία στην επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης, συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι ήταν κακό μήνυμα, ίσως από εμένα, αλλά μιλούσα για αυτό όλη την ώρα. Οπότε δεν ξέρω, πόσο περισσότερο μπορώ να μιλήσω για αυτό;».

Η παραδοχή για τη μεταναστευτική πολιτική και η αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο

Σε μια από τις πιο αξιοσημείωτες αποστροφές του λόγου του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναγνώρισε ότι η αυστηρή καταστολή της μετανάστευσης -ένα από τα κεντρικά συνθήματα της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024- αποδείχθηκε πολιτικά επιζήμια και ξεπέρασε τα όρια, ειδικά για μετανάστες που ζουν στη χώρα για πάνω από μία δεκαετία χωρίς να έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα.

«Ήταν υπερβολικά σκληρό. Πιστεύω ότι μπορεί να ήταν υπερβολικά σκληρό», δήλωσε ο Τραμπ.

Παρά την παραδοχή αυτή, το κατά πόσο σχεδιάζει αλλαγή πλεύσης παραμένει ερωτηματικό, καθώς μόλις μία ώρα μετά τη μετάδοση της συνέντευξης ανακοίνωσε την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς, πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, και την αντικατάστασή της από τον Στίβεν Μίλερ, τον βασικό αρχιτέκτονα της σκληρής μεταναστευτικής του ατζέντας.

Ερωτηθείς αν προτίθεται να απολύσει στελέχη μετά την εκλογική ήττα, απάντησε: «Ναι, το περιμένω. Λίγο».

«Αγαπώ το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά… θα κάνω ίσως μερικές αλλαγές», πρόσθεσε, εξέλιξη που επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά με την παραίτηση της Γουάιλς.

Παράλληλα, παρείχε πλήρη στήριξη στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέναντι στις πιέσεις των Δημοκρατικών.

«Θέλουν να τον παραπέμψουν. Πολύ άδικο. Είχαμε δύο πολέμους, κερδίσαμε και τους δύο. Κερδίσαμε τη Βενεζουέλα, κερδίσαμε το Ιράν».

Οι αιχμές για τον Τζέι Ντι Βανς και τα σενάρια διαδοχής

Αναφερόμενος στο άρθρο που δημοσίευσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στο οποίο απέδιδε την εκλογική ήττα στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο Βανς δεν υπερασπίστηκε ανοιχτά την επιλογή της κυβέρνησης.

«Το μόνο πράγμα που θα ευχόμουν να είχε πει εκεί —αν το ένιωθε, και θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γι’ αυτό— είναι το εξής: αν έπρεπε να το κάνεις ξανά, θα το έκανες; Ξέρετε, είναι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Και η δική μου απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι», σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως όταν ο Βανς τον ρώτησε εκ των προτέρων τη γνώμη του, εκείνος του είπε: «Γράψε αυτό που νιώθεις».

«Πιστεύω ότι ιστορικά αυτή θα είναι μια πολύ καλή απόφαση. Είναι μια καλή απόφαση για σήμερα και αύριο; Ίσως όχι; Αλλά… πρέπει να πορευτώ με αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει κλιμάκωση: «Λοιπόν, δεν το επιδιώκω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος».

Όσον αφορά το αν θα παρείχε το χρίσμα στον Βανς για μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Πιθανώς. Όχι απαραίτητα» είπε, προσθέτοντας ότι «ίσως είναι καλύτερο να μην εμπλακώ».

Παράλληλα, εξήρε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας: «Πιστεύω ότι ο Μάρκο είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, σίγουρα του αρέσει και τα πάει περίφημα. Κάνει φανταστική δουλειά», ενώ υπογράμμισε ότι η δική του στήριξη συνεχίζει να έχει τεράστια βαρύτητα εντός του κόμματος.

Σύγκρουση συμφερόντων

Στο πιο τεταμένο σημείο της συνέντευξης, ο Ντάουθατ πίεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, οι οποίες έχουν προκαλέσει κατηγορίες για διαφθορά από την πλευρά των Δημοκρατικών, δεδομένου ότι η οικογένεια Τραμπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από σχετικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι τη διαχείριση των κεφαλαίων έχει αναλάβει ένας από τους γιους του -τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ ευθύ και καλό παιδί»– και ότι το μεγαλύτερο μέρος τους είναι επενδυμένο μέσω μεγάλων εταιρειών της Wall Street.

«Έχω εταιρεία. Οι γιοι μου διευθύνουν την εταιρεία. Είναι δύσκολο να τους πεις “μην κάνετε τίποτα πια για τέσσερα χρόνια επειδή είμαι πρόεδρος”», σημείωσε.

Απέρριψε επίσης τις αιτιάσεις ότι ξένες κυβερνήσεις επιχειρούν να εξαγοράσουν επιρροή, υποστηρίζοντας ότι «κάθε πρόεδρος αντιμετωπίζει το πρόβλημα» εξωτερικών παραγόντων που επιζητούν την εύνοιά του.

Όσον αφορά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη αποστασιοποίηση από τα περιουσιακά του στοιχεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Πώς αποστασιοποιείσαι από τα μετρητά; Έτσι, δέχθηκα μεγάλη πίεση επειδή νομίζω ότι διαπραγματεύτηκαν, για παράδειγμα, 50.000 μετοχές, επειδή αυτό κάνουν. Είναι όλα παραγόμενα από υπολογιστές. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι στο καλό αγοράζουν».

Μαζικές χάρες

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ευρεία χρήση της προεδρικής εξουσίας απονομής χάριτος πριν την ολοκλήρωση της θητείας του.

«Δεν θέλω να έχω καλούς ανθρώπους που υπηρετούν αυτή τη χώρα και κάνουν σπουδαία δουλειά να περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους, όπως αναγκάστηκα να κάνω εγώ για τέσσερα χρόνια, υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου απέναντι σε φανατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς […] Σκοπεύω να εκδώσω τεράστιο αριθμό απονομών χάριτος».

Αναφερόμενος στους καταδικασθέντες για την εισβολή στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου, δήλωσε: «Έδωσα χάρη στους ανθρώπους της 6ης Ιανουαρίου. Δεν πιστεύω ότι καμία ομάδα έχει υποστεί πιο άδικη μεταχείριση από αυτούς».

UFO: «Μου έχουν πει πράγματα που είναι πολύ παράξενα»

Σχετικά με τα ανεξήγητα φαινόμενα (UAP/UFO), ο Τραμπ αποκάλυψε συνομιλίες που είχε με πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Δεν πιστεύω ιδιαίτερα σε αυτά, αλλά συνάντησα πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που είναι πραγματικά καλοί, σοβαροί άνθρωποι […] Μοιάζουν τέλειοι, σαν τον Τομ Κρουζ […] Και μου έχουν πει πράγματα που είναι πολύ παράξενα».

«Μάλλον δεν μπορώ να συγχωρήσω»

Στο κλείσιμο της συνέντευξης, ο Ρος Ντάουθατ ρώτησε τον Πρόεδρο αν θα μπορούσε να συγχωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους για να εξασφαλίσει την είσοδό του στον Παράδεισο.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, και δεν μου αρέσουν -μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη μίσος, μισώ πραγματικά ορισμένους από τους εχθρούς μου», ανέφερε ο Τραμπ.

«Προφανώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα, επειδή μισώ ορισμένους από τους εχθρούς μου και θα τους μισώ πάντα».