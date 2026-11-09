Κατασκοπευτικό θρίλερ με τον «σταρ» του AI: Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia παραδέχθηκε ότι «απάτησε» τη σύζυγό του με Κινέζα πράκτορα – Το απόρρητο υπόμνημα Ρούμπιο

Στο επίκεντρο μίας πρωτοφανούς κρίσης βρίσκεται η Nvidia, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την Κυριακή τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για να διακριβώσει εάν ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, υπήρξε «στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών». Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο αποκαλύψεων που τον θέλουν να διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες και προηγμένη τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο Πεκίνο.

Η ανακοίνωση της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της έρευνας: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε στόχος μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Μια επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών, με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου νομικού συμβούλου, θα επιβλέψει την έρευνα».

Η εταιρεία συμπλήρωσε την Κυριακή ότι, παρόλο που το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή τα εταιρικά μυστικά της Nvidia έχουν παραβιαστεί, η έρευνα θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Παράλληλα, τόνισε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη της στον διευθύνοντα σύμβουλο και την ηγετική του ομάδα, προσθέτοντας ότι ο Χουάνγκ υποστηρίζει πλήρως την αξιολόγηση και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί.

Η παραδοχή Χουάνγκ

Από την πλευρά του, ο Τζένσεν Χουάνγκ, σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους, παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του και ανέλαβε την «πλήρη ευθύνη» για τις πράξεις του.

«Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα».

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους, το συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους μετόχους, πρόσθεσε: «Η ευθύνη μου είναι να σας υπηρετώ και να είμαι άξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν στάθηκα αντάξιος αυτής της ευθύνης. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην Nvidia και θα εργαστώ για να ανακτήσω την εμπιστοσύνη σας».

Υπογράμμισε επίσης ότι είναι «αφοσιωμένος στην προστασία της Nvidia και στην υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών».

Στην επιστολή του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά η Άλις Χουάνγκ ούτε αναφέρθηκαν οι προφανείς δεσμοί της με το Πεκίνο.

Η εμπλοκή της Megaspeed

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσίευμα των New York Times τον περασμένο μήνα, το οποίο αποκάλυψε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ -με την οποία δεν συνδέεται συγγενικά-, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σινγκαπούρη.

Οι αμερικανικές αρχές ερεύνησαν την Άλις Χουάνγκ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε πράκτορα των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών (του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας).

Η Megaspeed, η οποία έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ για παράνομη διοχέτευση απαγορευμένων τσιπ AI στην Κίνα, έχει αγοράσει προϊόντα της Nvidia αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ουσιαστικά μόνο ένα τυπικό γραφείο-βιτρίνα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Χουάνγκ είχε δηλώσει στο Bloomberg News ότι η σχέση και οι αλληλεπιδράσεις του με την Άλις Χουάνγκ σχετίζονταν αποκλειστικά με τη Megaspeed και ήταν «απολύτως φυσιολογικές και μη ασυνήθιστες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, στελέχη της Nvidia ανέφεραν ότι οι συναντήσεις δεν ήταν ασυνήθιστες και εμπίπτουν στο πλαίσιο των επαφών με πελάτες, υπογραμμίζοντας ότι πελάτες όπως η Megaspeed δεν λαμβάνουν απόρρητες επιχειρηματικές πληροφορίες.

Το απόρρητο υπόμνημα Ρούμπιο και οι αποκαλύψεις για τον Τραμπ

Νέες αποκαλύψεις των NYT φέρνουν στο φως τον ρόλο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, ο Ρούμπιο επέβλεψε την άνοιξη τη σύνταξη ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος που προειδοποιούσε ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για τη στενή σχέση του Χουάνγκ με την Κινέζα κατάσκοπο.

Το υπόμνημα βασίστηκε σε ηλεκτρονική παρακολούθηση της Άλις Χουάνγκ, η οποία αποκάλυψε τη σχέση της με Αμερικανό πολίτη, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο επικεφαλής της Nvidia.

Το υπόμνημα Ρούμπιο διανεμήθηκε σε αξιωματούχους πριν από το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα τον Μάιο.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Χουάνγκ -ο οποίος αντιτίθεται στους αυστηρούς περιορισμούς εξαγωγής τσιπ προς την Κίνα- αρχικά εξαιρέθηκε από την επιχειρηματική αποστολή, αλλά στη συνέχεια ο Τραμπ τον κάλεσε προσωπικά να ενταχθεί στην ομάδα μέσω Αλάσκας, αποκαλώντας τον μάλιστα σε ανάρτησή του «ο Μέγας Τζένσεν Χουάνγκ».

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών περίπου έναν χρόνο πριν, αλλά επέλεξε να μην αναλάβει δράση, θεωρώντας τα τσιπ της Nvidia ζωτικής σημασίας για τον ανταγωνισμό με την Κίνα και την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Χουάνγκ για τις κατηγορίες, αλλά τον χαρακτήρισε εξαιρετικό άνθρωπο, προσθέτοντας: «Ελπίζω να είναι όλα καλά. Έχει κάνει τόσο απίστευτη δουλειά».

Ερωτηθείς αν έπρεπε να είχε ενεργήσει όταν ενημερώθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Όχι, δεν το νομίζω. Πιστεύω ότι είναι έντιμος άνθρωπος. Πιστεύω ότι πιθανότατα έχει μια δικαιολογία για αυτό. Πρέπει να την ακούσετε», ενώ επιβεβαίωσε ότι δεν μετανοεί για τη στάση του και ότι ο Χουάνγκ πρέπει να παραμείνει στη θέση του.

Όσον αφορά το αν θα πάρει μαζί του τον CEO της Nvidia στο ταξίδι του στην Ασία την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε αυτό. «Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τον έπαιρνα», είπε για τον Χουάνγκ, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου για την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα στους δημοσιογράφους, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας και η εταιρεία Megaspeed δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Πιέσεις, έρευνα και ανησυχία

Οι αποκαλύψεις ασκούν πρόσθετες πιέσεις στη μετοχή της Nvidia, η οποία αποτιμάται στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε μια περίοδο που οι επενδυτές εμφανίζονται ήδη συγκρατημένοι λόγω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη, κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάλεσαν τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο εντός του μήνα.

Σε επιστολή τους με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου, σημειώνουν ότι το δημοσίευμα εγείρει «σημαντικές ανησυχίες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την πρόσβαση (της Κίνας) σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία και πληροφορίες», προσθέτοντας πως «είναι ζωτικής σημασίας το Κογκρέσο να διαπιστώσει σε ποιον βαθμό έχει τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το μέλλον της εταιρείας.

«Υπάρχει σαφής κίνδυνος ο Τζένσεν να απομακρυνθεί από τη θέση του CEO ανάλογα με την έρευνα του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό θα προσθέσει ρίσκο στη μετοχή, καθώς είναι τόσο σημαντικός για την ιστορία και την παγκόσμια στρατηγική της Nvidia», δήλωσε ο Νταν Άιβς, συνεργάτης και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος στην Yorkville Ives & Co.

«Αυτή είναι μια στιγμή που αμαυρώνει τη φήμη του Τζένσεν και θα πυροδοτήσει τουλάχιστον πολλαπλές κοινοβουλευτικές έρευνες, δημιουργώντας βαρίδι στη μετοχή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί και ο έλεγχος στις πωλήσεις τσιπ προς την Κίνα.

Από την πλευρά του, ο Τζος Γκίλμπερτ, επικεφαλής αναλυτής της πλατφόρμας eToro, επεσήμανε ότι το αποτύπωμα του Χουάνγκ βρίσκεται σε κάθε στάδιο της ανόδου της Nvidia.

«Ενώ η έρευνα είναι πιθανό να πλήξει το επενδυτικό συναίσθημα, δεν θα αλλάξει τίποτα μακροπρόθεσμα εκτός αν οδηγήσει σε αλλαγή στην κορυφή — σημείο στο οποίο το παιχνίδι αλλάζει πλέον ολοκληρωτικά».

Η Nvidia, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, έχει ξεπεράσει τακτικά τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια, από τότε που τα τσιπ υψηλών προδιαγραφών της αναδείχθηκαν ως τα καλύτερα δομικά στοιχεία της ΤΝ.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη ύψους 59,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο.