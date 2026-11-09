Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

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Με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο θα κυλήσει ο καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Αναλυτικότερα, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα επικρατήσουν αρχικά στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα, ενώ σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα είναι αρχικά βόρειοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάσουν πρόσκαιρα τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές. Θα φτάσει τους 12-15 βαθμούς στα βόρεια, τους 16-18 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τους 18-21 βαθμούς στο νότιο Αιγαίο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.