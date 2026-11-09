Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ανατροπή-κορυφής για την Μπαρτσελόνα, αδιανόητο 4-4 στο Μάντσεστερ και πολύτιμο «Χ» για τη Λάτσιο με πρωταγωνιστή Μανδά – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Σπουδαία ανατροπή με 2-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα και επέστρεψε στην κορυφή της LaLiga, ενώ στο ματς της αγωνιστικής, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα μοιράστηκαν οκτώ γκολ σε ένα απίθανο 4-4. Παράλληλα, η Λάτσιο απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 1-1, με τον Χρήστο Μανδά να ξεχωρίζει με την παρουσία του.

Premier League: Απίθανο 4-4 στο «Ολντ Τράφορντ» – Στη 2η θέση η Μπράιτον

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με οκτώ γκολ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4 στο «Ολντ Τράφορντ», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Άστον Βίλα προηγήθηκε γρήγορα με 0-2, χάρη στα γκολ των Άλισον και Τζάκσον, όμως η Γιουνάιτεντ αντέδρασε και ισοφάρισε πριν από την ανάπαυλα με πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες και τέρμα του Τίλεμανς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά σημαντικό προβάδισμα, με τον ΜακΓκιν και τον Γκορέτσκα να διαμορφώνουν το 2-4.

Ωστόσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ο Ζίρκζεϊ μείωσε σε 3-4 στο 90+2′, ενώ στο 90+6′ ο Ντόργκου διαμόρφωσε το τελικό 4-4 με κεφαλιά, χαρίζοντας ένα δραματικό φινάλε στην αναμέτρηση.

Η Μπράιτον συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στην Premier League, επικρατώντας με 2-0 της Μπρέντφορντ για τη 10η αγωνιστική. Οι «γλάροι» έφτασαν τους 22 βαθμούς και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους τη Μάντσεστερ Σίτι και παραμένοντας σε απόσταση πέντε βαθμών από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο Γκόμες άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό, ενώ ο Γκρος διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 42′. Η Μπρέντφορντ αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 23′, μετά την αποβολή του Τιάγκο.

Απώλεια βαθμών γνώρισε η Τσέλσι, η οποία ηττήθηκε εκτός έδρας με 1-0 από τη Σάντερλαντ, χάρη σε γκολ του Λε Φε στο 36′.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας εκτός έδρας. Ο ΜακΆλιστερ (40′), ο Βιρτς (54′) και ο Ίσακ (89′) βρήκαν δίχτυα για τους «κόκκινους», ενώ ο Ενκέτια μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και η Μπόρνμουθ, που επικράτησε με 2-1 της Ίπσουιτς. Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ μόλις στο 5′, ενώ το αυτογκόλ του Ντέιβις στο 46′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους. Η Ίπσουιτς μείωσε με πέναλτι του Κλαρκ στο 73′, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα:

Έβερτον – Κόβεντρι 3-1

Λιντς – Τότεναμ 1-0

Φούλαμ – Νιουκάστλ 1-1

Άρσεναλ – Χαλ 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ 1-2

Σάντερλαντ – Τσέλσι 1-0

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 4-4

Η βαθμολογία:

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LaLiga: Νίκη με ανατροπή για τους «μπλαουγκράνα» στο ντέρμπι με την Ατλέτικο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός έδρας, πραγματοποιώντας ανατροπή και επιστρέφοντας μόνη στην κορυφή της La Liga, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν το προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, έπειτα από ασίστ του Άλβαρες. Η Ατλέτικο διατήρησε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, όμως λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Φερμίν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (45′).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες αναζήτησαν το γκολ της νίκης, με τον Άλβαρες να χάνει σημαντική ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Τελικά, στο 66ο λεπτό, ο Γιαμάλ δημιούργησε εξαιρετικά για τον Φερμίν, ο οποίος διαμόρφωσε το 1-2 και ολοκλήρωσε την ανατροπή των Καταλανών.

Η Μπέτις πέρασε με 2-0 από την έδρα της Έλτσε, χάρη σε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ρικέλμε άνοιξε το σκορ στο 81′, λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ενώ ο Μπάρτρα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89′.

Δύσκολη, αλλά σημαντική νίκη πήρε και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Όσκαρσον στο 67ο λεπτό.

Η Βιγιαρεάλ επικράτησε με 2-0 της Χετάφε, βρίσκοντας τις λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Μπιουκάναν έκανε το 1-0 στο 80′, ενώ ο Ρομέρο διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις (90+1′).

Στην τελευταία αναμέτρηση της ημέρας, Θέλτα και Λεβάντε αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0).

Τα αποτελέσματα:

Σεβίλλη – Αλαβές 0-0

Μάλαγα – Ρασίνγκ Σανταντέρ 1-2

Εσπανιόλ – Λα Κορούνια 0-0

Οσασούνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

Έλτσε – Μπέτις 0-2

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγεκάνο 1-0

Βιγιαρεάλ – Χετάφε 2-0

Θέλτα – Λεβάντε 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 1-2

Η βαθμολογία:

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Serie A: Ο Μανδάς κράτησε όρθια τη Λάτσιο απέναντι στη Νάπολι – Νίκες για Ίντερ και Μίλαν

Ισόπαλες με 2-2 αναδείχθηκαν Φιορεντίνα και Γιουβέντους στη Φλωρεντία, με τη «Μεγάλη Κυρία» να επιστρέφει δύο φορές στο παιχνίδι, αλλά να μην καταφέρνει να πάρει το τρίποντο, παραμένοντας στο -11 από την κορυφή της Serie A.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με κεφαλιά του Πελεγκρίνο, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, όμως η Γιουβέντους απάντησε στο 32′, με τον Βολτεμάντε να σκοράρει μετά από εξαιρετική συνεργασία των ΜακΚένι και Κόλο Μουανί.

Η Φιορεντίνα πήρε ξανά το προβάδισμα στο 54′ με τον Ν’Τζιέ, ο οποίος βρήκε δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 66′, όταν ο Μπρέμερ αξιοποίησε την εκτέλεση κόρνερ του Λουίζ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Η Γιουβέντους διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια για πέναλτι σε χέρι του Ζοάο Μάριο, χωρίς όμως ο διαιτητής να υποδείξει παράβαση, με το 2-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Λάτσιο απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με τον Χρήστο Μανδά να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή της ήττας. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατέγραψε έξι αποκρούσεις, βοηθώντας την ομάδα του να διατηρηθεί στην κορυφή της Serie A μετά την 11η αγωνιστική.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ επικράτησε με 2-0 της Κόμο, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί της ομάδας του Τάσου Δουβίκα. Οι Εσπόσιτο (12′) και Τουράμ (19′) πέτυχαν τα γκολ των «νερατζούρι», με τον Έλληνα επιθετικό να αγωνίζεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Επιστροφή στις νίκες και για τη Μίλαν, η οποία πέρασε με 2-1 από την έδρα της Τζένοα. Ο Σισέ άνοιξε το σκορ στο 13′ και ο Πούλισικ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 19′. Η Τζένοα μείωσε στο 88′ με τον Έλερτσον, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Τέλος, η Αταλάντα επικράτησε εκτός έδρας της Μόντσα με 1-0, χάρη σε γκολ του Κρστόβιτς στο 49′. Με αυτό το αποτέλεσμα έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί έξι αγώνων χωρίς νίκη και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα:

Βενέτσια – Ουντινέζε 2-1

Κάλιαρι – Φροζινόνε 1-0

Τορίνο – Λέτσε 1-1

Πάρμα – Μπολόνια 1-3

Ρόμα – Σασουόλο 3-0

Νάπολι – Λάτσιο 1-1

Τζένοα – Μίλαν 1-2

Μόντσα – Αταλάντα 0-1

Ίντερ – Κόμο 2-0

Φιορεντίνα – Γιουβέντους 2-2

Η βαθμολογία:

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Bundesliga: Στην 3η θέση η Φράιμπουργκ – Σημαντικό διπλό για τη Λεβερκούζεν

Η Χόφενχαϊμ επικράτησε με 2-1 της Σάλκε στο SNP Arena, για την 9η αγωνιστική της Bundesliga, επιστρέφοντας στις νίκες.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, με τους Ασλάνι (10′) και Λέμπερλε (26′), εκμεταλλευόμενοι και το λάθος του Κάριους.

Η Σάλκε αντέδρασε στην επανάληψη και μείωσε στο 81′ με τον Ανταμού, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, συμπληρώνοντας επτά διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς νίκη.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Κολωνία, για την 9η αγωνιστική της Bundesliga, φτάνοντας τους 16 βαθμούς και πλησιάζοντας τις θέσεις της πρώτης τετράδας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Αλέις Γκαρσία. Ο Πάτρικ Σικ στο 86′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λεβερκούζεν, ενώ η Κολωνία κατάφερε απλώς να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Ελ Μάλα, χωρίς να αποφύγει την ήττα.

Η Φράιμπουργκ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στην Bundesliga, επικρατώντας με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου και ανεβαίνοντας ξανά στην 3η θέση της βαθμολογίας, μόλις δύο βαθμούς πίσω από τις πρωτοπόρες Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι το 55ο λεπτό για να ανοίξουν το σκορ, με αυτογκόλ του Κεντίρα. Ο Σουζούκι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 67′, ενώ στο 84′ ο Γκρίφο αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει τη νίκη της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα:

Αμβούργο – Γκλάντμπαχ 3-1

Μάιντζ – Μπάγερν Μονάχου 0-2

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Έλβερσμπεργκ 2-1

Λειψία – Άουγκσμπουργκ 5-2

Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-2

Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης 1-0

Κολωνία – Λεβερκούζεν 1-2

Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 2-0

Χόφενχαϊμ – Σάλκε 2-1

Η βαθμολογία:

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Ligue 1: Πέμπτη σερί νίκη για τη φορμαρισμένη Μαρσέιγ

Την πέμπτη διαδοχική νίκη της στη Ligue 1 πανηγύρισε η Μαρσέιγ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Λανς εκτός έδρας και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Μασσαλοί προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γκουιρί, ενώ ο Τοβέν έφερε το παιχνίδι στα ίσα για τους γηπεδούχους. Τη λύση για τη Μαρσέιγ έδωσε ο Αμπνταλάχ στο 82′, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε και η Λιλ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ρεν και παρέμεινε στη δεύτερη θέση, μειώνοντας στους δύο βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Μπρεστ επικράτησε με 2-0 της Λυών, με τον Εντζουμά να ανοίγει το σκορ στο 22′ και τον Αζόρκ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 94′.

Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο πήρε η Νις, νικώντας με 2-0 την Ανζέ. Ο Ντιόπ έδωσε το προβάδισμα μόλις στο 2ο λεπτό, ενώ ο Κλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 78′.

Με το ίδιο σκορ (0-2) επικράτησε και η Λοριάν στην έδρα της Χάβρης. Ο Τουρέ άνοιξε το σκορ στο 18′, ενώ ο Μακενγκό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 95′. Ενδιάμεσα, οι γηπεδούχοι είχαν βρει δίχτυα, αλλά το γκολ του Μάζα ακυρώθηκε μέσω VAR.

Αντίθετα, η Μονακό άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Λε Μαν, μένοντας στο 1-1. Ο Κουλιμπαλί έδωσε το προβάδισμα στους Μονεγάσκους στο 40′, όμως ο Κολά ισοφάρισε στο 90′, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα:

Τουλούζ – Στρασβούργο 3-1

Οσέρ – Παρί 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τρουά 1-0

Ρεν – Λιλ 1-2

Ανζέ – Νις 0-2

Λε Μαν – Μονακό 1-1

Μπρεστ – Λυών 2-0

Χάβρη – Λοριάν 0-2

Λανς – Μαρσέιγ 1-2

Η βαθμολογία: