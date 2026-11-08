Μακελειό στην Πολωνία: «Η επίθεση αυτή μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα μου» – Κλονίζεται το αίσθημα ασφάλειας, συγκλονιστικές μαρτυρίες

Διήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί στην Πολωνία, μετά την ένοπλη επίθεση με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και 16 τραυματίες, στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, σε μια επίθεση που η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενδέχεται να υποκινήθηκε από ακροδεξιά ιδεολογία.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, το Σάββατο, συγκλόνισε μια χώρα που περηφανευόταν ότι είναι ασφαλέστερη από πολλούς από τους δυτικοευρωπαίους γείτονές της, και βάθυνε τη δημόσια ανησυχία για τις ακραίες απόψεις, έπειτα από επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία τον Οκτώβριο, τις οποίες οι αξιωματούχοι συνέδεσαν με εμπρηστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Εθνικιστές πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ωστόσο, αμφισβήτησαν τα στοιχεία βάσει των οποίων η κυβέρνηση ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης είναι η ακροδεξιά ιδεολογία.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο αστυνομικοί, ο ένας εκ των οποίων νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση, αλλά και ο ύποπτος δράστης, ένας 24χρονος Πολωνός. Ο ίδιος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, υπό αυστηρή αστυνομική φρούρηση, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ο 24χρονος, που κατονομάστηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Μίχαλ Ο., μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην κεντρική πλατεία της πόλης στην καρδιά της παλιάς πόλης, η οποία είναι συνήθως γεμάτη τουρίστες, γύρω στις 3 μ.μ. το Σάββατο. Φορώντας στολή στρατιωτικού τύπου και αλεξίσφαιρο γιλέκο, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως καθώς πραγματοποιούσε αυτό, που η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κρακοβίας, Καταζίνα Τσίσλο, περιέγραψε ως «τρελή πορεία» γύρω από την πλατεία.

Η παλιά πόλη της Κρακοβίας αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και προσελκύει επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Ένας από τους νεκρούς ταυτοποιήθηκε ως Βρετανός υπήκοος και ένας άλλος ως Αυστριακός, ενώ πέντε αλλοδαποί —από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρωσία— συγκαταλέγονται στους τραυματίες.

Οι Πολωνοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατία. Συγκεκριμένα, η εθνική εισαγγελία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ξεκίνησε έρευνα για «τη δολοφονία έξι ανθρώπων… με τη χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας πολλών άλλων, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πράξη που συνιστά τρομοκρατικό αδίκημα».

Χειρουργός που γευμάτιζε κοντά στο σημείο των πυροβολισμών, έσωσε τη ζωή αστυνομικού

Ένας από τους δύο χειρουργούς που περιέθαλψαν θύματα των μαζικών πυροβολισμών στην Κρακοβία δήλωσε ότι ο συνάδελφός του «αναμφίβολα» έσωσε τη ζωή ενός βαριά τραυματισμένου αστυνομικού.

Οι δύο γιατροί έτρωγαν κοντά στην Κεντρική Πλατεία της Αγοράς το Σάββατο, όταν ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Οι γιατροί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες τόσο στον δράστη όσο και στους δύο αστυνομικούς που δέχθηκαν πυρά καθώς ακινητοποιούσαν τον ένοπλο.

Την Κυριακή, οι αστυνομικοί —που χαρακτηρίστηκαν και οι δύο «πραγματικοί ήρωες» από τον πρωθυπουργό, επειδή απέτρεψαν περαιτέρω απώλειες, βγήκαν από το κώμα.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο καθηγητής Μίχαλ Πεντζίβιατρ και ο δρ Ματέους Βίερντακ γευμάτιζαν στο κέντρο της Κρακοβίας με τις οικογένειές τους όταν άκουσαν πυροβολισμούς, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ξαφνικά ο γιος μου έτρεξε προς το μέρος μου και είπε: “Μπαμπά, πυροβολούν ανθρώπους εκεί, πέφτουν άνθρωποι στο έδαφος”», δήλωσε ο Πεντζίβιατρ στο ειδησεογραφικό μέσο Fakt.

Ο Πεντζίβιατρ δήλωσε ότι όταν έφτασαν στο σημείο, περιέθαλψαν τόσο τον φερόμενο ως δράστη όσο και τους αστυνομικούς. «Όταν πρόκειται για τη διάσωση ζωών, δεν έχει σημασία ποιος είναι ποιος», πρόσθεσε.

5 people are dead and at least 12 wounded on Kraków’s Main Market Square. A gunman drove a car onto the square and opened fire on people. A police officer is among the wounded. The shooter was shot by police and taken to hospital. PM Donald Tusk is being briefed by the Interior Minister. He called it an attack. Motive unconfirmed. — Open Source Intel (@Osint613) November 7, 2026

Μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, ο Πεντζίβιατρ ανέφερε ότι φρόντισε τα υπόλοιπα θύματα και τον δράστη, ενώ ο Βίερντακ άρχισε να περιθάλπει τον αστυνομικό που είχε πυροβοληθεί στο στήθος κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών.

«Εκείνος, τοποθέτησε όλους τους επιδέσμους μέσα στο στήθος (σσ. του αστυνομικού) και έβαλε τα χέρια του μέσα», ανέφερε στο Fakt, και πρόσθεσε: «Αν δεν γινόταν αυτό, δεν ξέρω πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, καθώς υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

Στο μεταξύ, ο Πεντζίβιατρ δήλωσε ότι τηλεφώνησε στο Νοσοκομείο Ιωάννης Παύλος Β’, όπου στεγάζεται το Τμήμα Θωρακοχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής. «Επέμεινα να τον πάνε εκεί επειδή, κατά τη γνώμη μου, είχε τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, αφού το νοσοκομείο διαθέτει ειδικούς γι’ αυτόν τον τύπο τραύματος», δήλωσε στο Fakt.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Βίερντακ είναι διακεκριμένος χειρουργός στην Κρακοβία. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρακοβίας αναφέρει ότι ο Πεντζίβιατρ είναι επικεφαλής του Τμήματος Γενικής, Ογκολογικής, Μεταβολικής και Επείγουσας Χειρουργικής.

Οι αστυνομικοί ταυτοποιήθηκαν ως οι αρχιφύλακες Γιάκουμπ Κούλικ και Άρτουρ Μοράνσκι.

Πρώτα δολοφόνησε τους γονείς και την αδελφή του

Εκτός από τους έξι νεκρούς στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, η αστυνομία εντόπισε τις σορούς των γονέων και της αδελφής του υπόπτου στο σπίτι του στο Οστρόβιετς Σβιετοκσίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Κρακοβίας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Ντάνιελ Προκοπόβιτς, είναι «εξαιρετικά πιθανό» οι δολοφονίες στο Οστρόβιετς Σβιετοκσίσκι και την Κρακοβία να διαπράχθηκαν από το ίδιο άτομο, σημείωσε, όμως, ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Προκοπόβιτς ανέφερε ότι τα τρία πτώματα στο σπίτι του υπόπτου έφεραν τραύματα από σφαίρες και ότι στην κατοικία εντοπίστηκαν πυροβόλα όπλα και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι δήλωσε το Σάββατο ότι όλα δείχνουν πως ο δράστης είχε «πολύ, πολύ ριζοσπαστικές απόψεις» και ήταν «γοητευμένος από ακροδεξιές ιδεολογίες», προκαλώντας την αντίδραση του κοινωνικά συντηρητικού και εθνικιστικού κόμματος PiS.

Video — Prime immagini dell’attacco a Cracovia. Sembra che l’attentatore indossasse abiti mimetici https://t.co/HzLy4kBKIW — Ultimora.net (@ultimoranet) November 7, 2026

«Εάν ο Κιερβίνσκι παραπληροφόρησε το κοινό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολιτικές συνέπειες. Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις και πρόσβαση στις πληροφορίες στις οποίες βάσισε τις δηλώσεις του», έγραψε στο X ο Πσέμισλαβ Τσάρνεκ, αναπληρωτής επικεφαλής του PiS.

Την Κυριακή, ο Κιερβίνσκι δήλωσε ότι δεν ανακαλεί τις προηγούμενες δηλώσεις του, αλλά ότι η έρευνα για το κίνητρο του δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν βγάζουμε τελεσίδικη απόφαση», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVN24. «Πάντα υπάρχουν αρχικές υποθέσεις, πληροφορίες και στοιχεία… Αυτά είναι ζητήματα που ελέγχονται τώρα από την αστυνομία και δεν θα επεκταθώ. Κανείς δεν παίρνει πίσω τα λεγόμενά του».

Λίγα είναι γνωστά για τον ύποπτο, εκτός από το ότι ήταν μέλος σε σύλλογο σκοποβολής.

Πολίτες αφήνουν κεριά στο σημείο της επίθεσης

Η αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στη Βαρσοβία και σε άλλες πολωνικές πόλεις.

Στην Κρακοβία, η κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης —μία από τις μεγαλύτερες μεσαιωνικές πλατείες στην Ευρώπη— και οι γύρω δρόμοι είχαν αποκλειστεί πριν ανοίξουν ξανά αργά την Κυριακή. Πολλά κοντινά καφέ παρέμειναν κλειστά και οι σημαίες στο δημαρχείο κυμάτιζαν μεσίστιες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το παραδοσιακό ωριαίο κάλεσμα της τρομπέτας από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας στην πλατεία ανεστάλη για 12 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας εις μνήμην των νεκρών, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1939, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Στη Βαρσοβία, η αστυνομία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σε πολυσύχναστες περιοχές δημοφιλείς στους τουρίστες. Τοποθετήθηκαν προστατευτικά κιγκλιδώματα σε δρόμους που οδηγούν στην οδό Krakowskie Przedmiescie, στην ιστορική καρδιά της πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις κλονίζουν το αίσθημα ασφάλειας

Στην Κρακοβία, κάτοικοι και τουρίστες εξέφρασαν το σοκ τους την Κυριακή.

«Αυτό είναι τρομερό για μένα, το ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στην Πολωνία, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ με τέτοιο τρόπο στην Πολωνία… Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής στη χώρα μου», δήλωσε ο Βίτολντ Σλοβικόφσκι, κάτοικος της περιοχής.

Στη Βαρσοβία, η Μαρία, μια 20χρονη υπάλληλος καφετέριας, είπε ότι «παραλίγο να ξεσπάσει σε κλάματα» όταν άκουσε για τους πυροβολισμούς. «Τα πρόσφατα γεγονότα —όχι μόνο αυτό, αλλά όσα συμβαίνουν τελευταία— επηρεάζουν πραγματικά το αίσθημα ασφάλειάς μας», ανέφερε.

«Ακουγόταν σαν πυροτεχνήματα, αλλά καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και παγώσαμε», δήλωσε η 35χρονη εκπαιδευτικός και ξεναγός Αλεξάντρα Ντούτκα. «Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα είδα ένα πλήθος ανθρώπων, εκατοντάδες άτομα, να τρέχουν προς το μέρος μου. Ήταν προφανές ότι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πλατεία».

Η κορυφαία καθημερινή εφημερίδα Rzeczpospolita τόνισε σε κύριο άρθρο της ότι η μαζική δολοφονία έφερε ένα «βίαιο τέλος σε μια εποχή κατά την οποία η Πολωνία θεωρούνταν μια νησίδα ασφάλειας».