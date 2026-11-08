Ιράκ: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ κατέληξε το Ιράκ, την ώρα που οι απώλειες αγγίζουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Φουάντ Χουσεΐν, η συμφωνία προβλέπει τη χρήση θαλάσσιας διαδρομής κοντά στις ακτές του Ομάν, με στόχο τη διευκόλυνση της μεταφοράς ιρακινού πετρελαίου.

Παρά τις σοβαρές αναταράξεις, οι εξαγωγές παρουσίασαν ανάκαμψη τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 2,65 εκατομμυρίων βαρελιών τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους ενέργειας.