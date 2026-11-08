Τραμπ: «Απίθανο να διατάξω νέες επιθέσεις κατά του Ιράν» – Ο όρος που θέτει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, εφόσον σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, μετέδωσε το δίκτυο CNN.

«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να καταστεί κάτι τέτοιο αναγκαίο».

Το CNN δεν διευκρίνισε ποιο ακριβώς ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει πιθανούς στόχους υποδομών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 38 γέφυρες, «τις οποίες μπορούμε να ισοπεδώσουμε κυριολεκτικά μέσα σε μία ώρα», είπε.

«Θα επιστρέψουμε ισχυρότεροι από ποτέ»

Οι ΗΠΑ έκαναν ένα «γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» με την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του νωρίτερα, διαβεβαιώνοντας, πάντως, ότι το κόμμα του θα επιστρέψει «μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», συμπλήρωσε ο Τραμπ.