Αργύρης Αγγέλου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από έξοδό του με την Αγγελική Λάμπρη και τον Μιχάλη Μαρίνο – «Δύο πολύ αγαπημένα μου πλάσματα…»

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Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Αγγελική Λάμπρη και ο Μιχάλης Μαρίνος γιορτάζουν. Ο Αργύρης Αγγέλου τους ευχήθηκε, ανεβάζοντας στο προφίλ του στο Instagram, μία κοινή τους φωτογραφία από έξοδό τους.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τους τρεις ηθοποιούς να ποζάρουν μαζί χαμογελαστοί, ενώ έχουν βγει για φαγητό. Η Αγγελική Λάμπρη, ο Αργύρης Αγγέλου και ο Μιχάλης Μαρίνος έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στην τηλεόραση, στη θρυλική σειρά του MEGA το «Παρά Πέντε».

Ο Αργύρης Αγγέλου, στο μήνυμά του προς τους δύο καλλιτέχνες, ανέφερε: «Δύο πολύ αγαπημένα μου πλάσματα γιορτάζουν σήμερα!!!! Χρόνια πολλά @aggelikilampri_official και @michalis_marinos_official!!!

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν! Να έχετε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που χαμογελούν μόλις ακούν το όνομά σας».