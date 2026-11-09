Σουδάν: Συνελήφθη ο Άχμεντ Χαρούν, πρώην συνεργάτης του Μπασίρ – Τον αναζητούσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Τη σύλληψη του Άχμεντ Χαρούν, πρώην στενού συνεργάτη του ανατραπέντος ηγέτη του Σουδάν, Όμαρ ελ Μπασίρ, ανακοίνωσε ο σουδανικός στρατός, σύμφωνα με πηγή από τον μηχανισμό ασφαλείας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Χαρούν, πρώην πρόεδρος του κόμματος του Μπασίρ, «τέθηκε υπό κράτηση σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες», ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της.

Οι κατηγορίες για τα εγκλήματα στο Νταρφούρ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει απαγγείλει σε βάρος του 22 κατηγορίες, που συνδέονται με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Νταρφούρ, το 2003 και το 2004.

Ο Άχμεντ Χαρούν είχε διατελέσει κυβερνήτης της πολιτείας Νότιο Κορντοφάν, καθώς και υπουργός στην κυβέρνηση του Όμαρ ελ Μπασίρ. Συνελήφθη για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2019, μετά την ανατροπή του τότε προέδρου, έπειτα από μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις.

Ωστόσο, το 2023 κατάφερε να αποδράσει από την κράτηση μαζί με άλλους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Οι τελευταίες έχουν τις ρίζες τους στις πολιτοφυλακές Τζαντζαουίντ, οι οποίες είχαν κατηγορηθεί για μαζικές σφαγές με φυλετικά κριτήρια στο Νταρφούρ, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπασίρ.

Η επιστροφή στο προσκήνιο και η στήριξη στον Μπουρχάν

Μετά την απόδρασή του, ο Χαρούν επανεμφανίστηκε δημόσια, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον επικεφαλής του σουδανικού στρατού, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Παρέμεινε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα, μέχρι τη συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Παρασκευή σε podcast, η οποία συγκέντρωσε ευρεία προσοχή.

Στη συνέντευξη επανέλαβε τη στήριξή του στον Μπουρχάν, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για την ενσωμάτωση ισλαμιστών του πρώην κυβερνώντος κόμματος στον κρατικό μηχανισμό.

Ο στρατηγός Μπουρχάν διατηρεί σύνθετες σχέσεις με ισλαμιστικές οργανώσεις και ένοπλες ομάδες, στις οποίες έχει στηριχθεί για την επίτευξη πολιτικών και στρατιωτικών στόχων. Παράλληλα, δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να περιορίσει τους δεσμούς του με αυτές.

Ο πόλεμος που βύθισε το Σουδάν σε νέα κρίση

Η ανατροπή του Όμαρ ελ Μπασίρ από τους στρατηγούς του, τον Απρίλιο του 2019, είχε δημιουργήσει προσδοκίες για δημοκρατική μετάβαση στο Σουδάν. Η προοπτική αυτή ανακόπηκε το 2021, όταν ο Μπουρχάν και ο τότε στενός συνεργάτης του, Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των ΔΤΥ, ανέτρεψαν με πραξικόπημα τη μεταβατική κυβέρνηση και απομάκρυναν τους πολιτικούς από την εξουσία.

Η αντιπαλότητα των δύο στρατηγών κλιμακώθηκε σταδιακά, οδηγώντας στην ένοπλη σύγκρουση τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από τη διαφωνία για την ενσωμάτωση των ΔΤΥ στον τακτικό στρατό.

Έκτοτε, οι συγκρούσεις συνεχίζονται, με τον σουδανικό στρατό να στηρίζεται σε συμμαχία με διάφορες ένοπλες οργανώσεις και να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ΔΤΥ.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητεί εδώ και χρόνια την παράδοση τόσο του Άχμεντ Χαρούν όσο και του Όμαρ ελ Μπασίρ στη Χάγη, προκειμένου να δικαστούν. Ο πρώην ηγέτης του Σουδάν εξακολουθεί να κρατείται στη χώρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους έως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Άχμεντ Χαρούν.