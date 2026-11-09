Ρούμπιο: Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

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Χωρίς ουσιαστική πρόοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης «απαράδεκτες», ενώ ορισμένες από αυτές τις περιέγραψε ως «εξωφρενικές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Homestead στη Φλόριντα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με αρκετές χώρες να καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις προς την ιρανική πλευρά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφαίνεται κάποια άμεση συμφωνία, επισημαίνοντας πως οι συνομιλίες δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Δεν έχω να σας ανακοινώσω καμία πρόοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτιμά πάντοτε τη διπλωματική επίλυση των διαφορών, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε, πάντως, ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει κάθε πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

«Οι απαιτήσεις του Ιράν δεν είναι απλώς απαράδεκτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξωφρενικές, παράλογες και εντελώς μη ρεαλιστικές», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έγιναν λίγο πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου πρόκειται να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7.