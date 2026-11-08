Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Εταιρείες – φαντάσματα και εκατοντάδες «αχυράνθρωποι» – Ο ρόλος του «καθηγητή», του «αρχιτέκτονα» και της «βιτρίνας»

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τη δυσωδία αλλά και την πολυπλοκότητα του γιγαντιαίου κυκλώματος εξαπάτησης του Δημοσίου που είχε στηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά πιθανά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εγκληματική οργάνωση – “πυραμίδα” που εμπεριείχε όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα κυκλώματα.

Τα μέλη της οργάνωσης και “υπαρχηγοί” στα τέσσερα κυκλώματα, εκτός από διακριτούς ρόλους, είχαν και ιδιαίτερα προσωνύμια, όπως “νομικός καθηγητής”, “αρχιτέκτονας” και “βιτρίνα”, καθώς η τελευταία είναι γυναίκα.

Στην κορυφή της πυραμίδας, σύμφωνα με το Mega, υπάρχουν έξι όμιλοι εταιρειών. Πρόκειται για τους πραγματικούς δικαιούχους, αυτούς που ξεκίνησαν την απάτη. Στη συνέχεια, δημιουργούνται τα τέσσερα κυκλώματα.

Το πρώτο έχει ως εγκέφαλο έναν δικηγόρο με το προσωνύμιο “νομικός καθηγητής”. Συνολικά είχε 219 εταιρείες και 27 “αχυρανθρώπους”. Ουσιαστικά διατηρούσε πακέτο “αχυρανθρώπων” το οποίο πουλούσε στους ομίλους των εταιρειών. Στο πακέτο περιλαμβάνονταν κάρτες sim στα ονόματα των “αχυρανθρώπων”, όπως και e-banking αλλά και POS. Παράλληλα, διέθετε και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.

Το κόστος για τους εταιρικούς ομίλους, ήταν από 2.000 – 2.500 ευρώ.

Ο “αρχιτέκτονας” ήταν ο επικεφαλής στο δεύτερο κύκλωμα. Είναι λογιστής με 393 εταιρείες και 39 “αχυρανθρώπους”. Ο ίδιος ίδρυσε 272 εταιρείες. Εντοπίστηκε excel με κωδικούς taxisnet και στοιχεία POS, ενώ νοίκιαζε “αχυρανθρώπους” σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Στο 3ο κύκλωμα ο υπεύθυνος δεν έχει προσωνύμιο. Είναι και πάλι λογιστής με 56 εταιρείες και οκτώ “αχυρανθρώπους”. Αυτός ήταν επιφορτισμένος με το να τους βρίσκει και να τους στρατολογεί.

Τέλος, στο 4ο κύκλωμα, υπήρχε η “βιτρίνα”, μία γυναίκα, λογίστρια. Είχε 62 εταιρικές σφραγίδες και εντοπίστηκε excel με περισσότερους από 4.036 κωδικούς taxisnet και ήταν υπεύθυνη να παίρνει τις εισπράξεις, “μαύρες” φυσικά από 32 μαγαζιά.

Η συγκεκριμένη φέρεται, σύμφωνα με το Mega να διέγραψε μηνύματα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των 16 εκ των 18 συλληφθέντων για την υπόθεση έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι νεκροί “αχυράνθρωποι” και ο “πάμπλουτος” ΑμΕΑ – “Λαντζέρης” χρωστά 30 εκατομμύρια

Η “μαύρη τρύπα” στα κρατικά ταμεία ξεπερνούσε τα 203 εκατομμύρια. Συνολικά απαριθμούνται 917 εταιρείες, οι 860 εξ’ αυτών με ληξιπρόθεσμα χρέη, 1.283 κατηγορούμενοι, 80 “μπροστινοί” αλλά και 12 νεκροί “αχυράνθρωποι”.

Συνολικά 80 “αχυράνθρωποι” εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εταίροι με κάποιους από αυτούς να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δέκα διαφορετικές εταιρείες, αν και οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τα ΑΦΜ τους ως “προβληματικά”.

Στα πλοκάμια τους άνθρωποι που είχαν μεγάλη ανάγκη. Τους στρατολογούσαν ακόμα και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία. Τους υπόσχονταν κάποιο χρηματικό ποσό, αλλά στην πραγματικότητα τους φόρτωναν με χρέη.

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη περίπτωση που εμπεριέχεται στη δικογραφία:

Άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο, με εγκεφαλικό και ακρωτηριασμένο μέλος, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες.

Εργαζόμενος μιλά στον τηλεοπτικό σταθμό για την πίεση που δεχόταν από τα αρχηγικά μέλη ώστε να στρατολογηθεί.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως face control και ως φύλακας. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια. Ο επιχειρηματίας – αρχηγός, να πάω σε δικηγορικό γραφείο.

Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα μεροκάματο 50 ευρώ και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500 ή 2.000».

Δικηγόρος που εκπροσωπεί μία γυναίκα, κάνει λόγο για έγκυο που έμπλεξαν στο κύκλωμα ενώ ήταν στον 8ο μήνα της κύησης, καθώς ήταν άνεργη.

«Ένα κοριτσάκι που δεν ξέρει τίποτα, πιστεύοντας ότι κάποιος θέλει να τη βοηθήσει».

Άλλο πρόσωπο εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες και με χρέη 30 εκατ. ευρώ. Όμως, επίσημα ήταν part time λαντζέρης με 435,50 ευρώ και οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ.

Ένας “ταμίας” εμφανίζεται να χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ, σε 32 εταιρείες, ενώ είναι δηλωμένος στην ΕΡΓΑΝΗ με 755,68 τον μήνα.

«Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, αρνούμαι την κατηγορία» λέει ο Ερρίκος Πετιλόν από τα κρατητήρια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του mega, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται ως διαχειριστής 6 εταιρειών, εταίρος 2 εταιρειών, συνολικά χρέη: 595.976,53 και στερούμενος περιουσίας.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο εμφανίζεται ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ λαμβάνει τον κατώτατο μισθό.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ερρίκος Πετιλόν είχε ένα τετ α τετ με ελεγκτή της ΑΑΔΕ και έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τις 8 εταιρείες, στις οποίες εμφανίζεται να έχει συμμετοχή.

«Για την πρώτη εταιρεία είμαι ακόμη διαχειριστής, ωστόσο, βρίσκομαι σε διαδικασία να την κλείσω, λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία, αυτή εξαφανίστηκε. Ομοίως, για τη δεύτερη εταιρεία. Για την τρίτη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα. Για την τέταρτη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Για την πέμπτη, ήμουν διαχειριστής. Για την έκτη, είμαι ακόμη διαχειριστής με ομαλή εξέλιξη. Για την έβδομη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα ομαλά. Για την όγδοη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Σας δηλώνω ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνω στην Αθήνα πλέον», φέρεται να δήλωσε ο ηθοποιός-μοντέλο στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις Αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», λέει ο ίδιος ο Ερρίκος Πετιλόν, μέσα από τα κρατητήρια, στις «Εξελίξεις Τώρα».

Οι διάλογοι «φωτιά» μεταξύ των εμπλεκομένων

Διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος έρχονται στη δημοσιότητα.

Ι. Μ. προς Ι. Κ.: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…».

Σε διαφορετική συνομιλία στο viber μεταξύ των κατηγορουμένων καταγράφεται να συζητούν για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.

Ι. Κ.: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον»

Ι. Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται να επικοινωνεί ο λογιστής του κυκλώματος με τον συλληφθέντα δικηγόρο για έναν ακόμη αχυράνθρωπο των επιχειρήσεων.

Ι. Μ. προς Ι. Κ. «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».

Τι βρέθηκε στα σπίτια των εμπλεκομένων

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση όπλα, γεμιστήρες και ακριβά ρολόγια.

Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου που φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό, εκτός από τους φακέλους με ταυτότητες αχυρανθρώπων, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και τους κωδικούς Taxisnet, οι ελεγκτές βρήκαν και το κλειδί ενός πολυτελούς SUV.

Ο δικηγόρος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του το παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που… είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Νέες διώξεις στο προσκήνιο – Άλλαζαν ΑΦΜ με τη μέθοδο του εταιρικού «carousel»

Υπάρχουν όμως και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και του Νίκου Ρογκάκου, και μάλιστα έχουν να κάνουν όχι μόνο με αχυρανθρώπους και εταιρείες αλλά και με δημόσιους λειτουργούς.

Αργά η γρήγορα θα συλληφθούν και αυτοί για συνέργεια ή συμμετοχή ενδεχομένως στο κύκλωμα. Η αναφορά γίνεται για υπαλλήλους σε δήμους, στο υγειονομικό, στην πυροσβεστική, ενδεχομένως και σε άλλες υπηρεσίες.

H Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος παίρνει σειρά για εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, μαύρο χρήμα, λογαριασμούς στο εξωτερικό και θα ακολουθήσουν, εφόσον αποδειχθεί, δεσμεύσεις περιουσιών.

Εν τω μεταξύ, ολοένα και περισσότερα στόματα ανοίγουν για το κύκλωμα εισφοροδιαφυγής «μαμούθ». Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ σε αυτό εμπλέκονται περισσότερα από 1.280 άτομα και 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 206 εκ. ευρώ. Όπως αποκαλύπτεται στον ANT1, κάποιοι μπλέκονται στα δίχτυα του κυκλώματος από ανάγκη.

«Διάφορα καταστήματα ειδικά της νύχτας βάζουν κάποιους άλλους μπροστά. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι εμπλέκονται είτε από ανάγκη είτε επειδή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά για εμένα αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλέα και πρέπει να βγουν στη φόρα.»

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, κάποια από τα πλέον δημοφιλή στέκια της Θεσσαλονίκης άλλαζαν ΑΦΜ εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρηματίες μίσθωναν ακίνητα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση, ωστόσο δεν πλήρωναν ποτέ ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ.

Με τη συσσώρευση χρεών σε ένα ΑΦΜ η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και ο ίδιος χώρος άρχιζε λειτουργεί με νέο ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο, μέσα σε λίγες ώρες.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής εξηγεί:

«Ο τρόπος που λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις είναι ότι ξεκινούν, αρχίζουν να δημιουργούν χρέη, ρυθμίζουν και μόλις φτάσουν κάτω από κάποιο όριο, συνήθως κάτω από το όριο του ποινικού μέρους, εξαφανίζονται και δημιουργούνται καινούργιες».

Ο δικηγόρος κάποιων κατηγορούμενων, Αντώνης Κουδρόγλου είπε στον ANT1, ότι «σε επίπεδο ονομάτων αφορά (η δικογραφία) πάρα πολλούς επιχειρηματίες καταστημάτων εστίασης της πόλης, όχι μόνο νυχτερινής διασκέδασης. Για να κλείσουν, θέλει πρόσθετες πράξεις».