Σύγκρουση λεωφορείων στη Γλυφάδα: Το τροχαίο έγινε τη στιγμή της αποβίβασης των επιβατών

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Ανησυχία επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στη Γλυφάδα, όπου επιβάτες δύο λεωφορείων βίωσαν τη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο μεγάλα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο της γραμμής 120 έπεσε με φόρα πίσω από άλλο σε πλατεία της περιοχής.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 20:00, με αυτό της γραμμής 120 να χτυπά στο πίσω μέρος το άλλο λεωφορείο, που είχε σταματήσει στην πλατεία της Γλυφάδας τη στιγμή της αποβίβασης των επιβατών.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές και στα δύο οχήματα.

Το πίσω τζάμι του λεωφορείου που χτυπήθηκε έσπασε και το οδόστρωμα γέμισε από θραύσματα γυαλιού.