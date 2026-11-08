Αιγάλεω: «Να πάει στην αστυνομία, αναλογιζόμενος το κακό που έχει κάνει» – Η έκκληση της συζύγου του μοτοσικλετιστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικοί της Τροχαίας, προκειμένου να εντοπίσουν τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, που φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε θανάσιμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Αιγάλεω. Εκτιμάται ότι ο εν λόγω οδηγός, πιθανότατα, έκανε κόντρες με άλλο όχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 18:15, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του αριθμού 285, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Αιγάλεω.

«Άφησε πίσω μία σύζυγο και ένα μικρό παιδί»

Η σύζυγος του 45χρονου μιλά στον ΑΝΤ1 και απευθύνει έκκληση στον οδηγό, που φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα, να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές.

«Είμαι η σύζυγος του Άγγελου. Παρακαλώ, έστω και τώρα μετά από τόσες μέρες, τον άνθρωπο αυτόν, που έχει προκαλέσει τόσο κακό στην οικογένειά μας, άφησε πίσω μία σύζυγο και ένα μικρό παιδί του δημοτικού, να πάει στην αστυνομία, αναλογιζόμενος το κακό που έχει κάνει», αναφέρει η σύζυγος του μοτοσικλετιστή.

Ο άτυχος δικυκλιστής βρέθηκε στην άσφαλτο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και ειδικό ρουχισμό, τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε για να βοηθήσει. Ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο.

«Κάνουμε έκκληση όποιος έχει δει κάτι, να μας βοηθήσει» λέει συγγενής του μοτοσικλετιστή,

Οι αστυνομικοί αναζητούν πρόσθετες μαρτυρίες και οπτικό υλικό για το δυστύχημα, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη του υπαίτιου οδηγού. Παράλληλα, έχουν ζητήσει και τη συνδρομή επαγγελματιών, σε περίπτωση που ο οδηγός επιχειρήσει να αφαιρέσει από το όχημά του τη χαρακτηριστική αγωνιστική εξάτμιση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό μοτοσικλέτας, που συνέβη το απόγευμα της 30ης Οκτωβρίου στο Αιγάλεω, αναζητεί και η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της αστυνομίας, το τροχαίο συνέβη την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 18:15, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του αριθμού 285, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η εμπλεκόμενη δίκυκλη μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε πιθανή εμπλοκή ενός ασημί αυτοκινήτου, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως και το 2009.

Επιπλέον, το εν λόγω όχημα φέρει απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, που καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 2105788600 και 2105715868, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.