«Σας ευχαριστούμε»: Το μήνυμα των ηλικιωμένων που επιστρέφουν σπίτι τους μετά το «πάγωμα» της έξωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα δικό της πανό, δίπλα από εκείνα που κρέμονταν επί μία εβδομάδα στην οδό Καππαδοκίας στη Θεσσαλονίκη, η οικογένεια των ηλικιωμένων εξέφρασε το «ευχαριστώ» της σε όσους στάθηκαν στο πλευρό τους αυτές τις ημέρες αποτρέποντας έστω και προσωρινά την έξωση από το σπίτι τους.

«Παππούς Λαοκράτης, γιαγιά Γεωργία, σας ευχαριστούμε» ήταν το μήνυμα της οικογένειας. Μόλις χθες Σάββατο ενημερώθηκαν ότι ο νέος αγοραστής παγώνει την έξωση μέχρι τον Ιανουάριο, μετά την πίεση που ασκήθηκε από πολίτες και συλλογικότητες που έσπευσαν να συμπαρασταθούν. Ο 77χρονος καρκινοπαθής με άνοια και η 75χρονη σύζυγός του επιστρέφουν στην πρώτη τους κατοικία μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η οικογένεια για να μην ασκηθεί η έξωση.

«Η άλλη πλευρά επικοινώνησε μαζί μας και στη συμφωνία που κάναμε μας δίνει τη διορία να πάμε μέχρι το δικαστήριο του Ιανουαρίου. Άμα κερδίσουμε τότε τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούμε επιτέλους να φτάσουμε στο δικαστήριο που θέλουμε, να δικαστούμε και να λύσουμε τα προβλήματά μας» δήλωσε ο Νίκος Πολυχρονίδης, γιος των ηλικιωμένων στο voria.gr, και συνέχισε:

«Τελικά όντως τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Οι μόνοι φορείς που κινήθηκαν είναι αυτοί που πατήσαν το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι της Καππαδοκίας. Τα συνδικάτα, η Ένωση Ενοικιαστών, πολιτικοί φορείς, απλοί πολίτες, επώνυμοι, οπαδοί ομάδων… Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι μόνο εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε και να βρούμε κάποια δύναμη για να ανταποκριθούμε και εμείς στον αγώνα μας».

Ο κ. Πολυχρονίδης τόνισε εμφατικά πως «αυτό που έγινε έξω από αυτό το σπίτι θα γίνει έξω από κάθε σπίτι. Αυτό είναι που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μετά από όλο αυτό που έζησα πρέπει να αλλάξουμε γενικά όλοι νοοτροπία. Στην Καππαδοκίας δεν είναι το τέλος ή η μέση μιας ιστορίας. Είναι η αρχή μιας ιστορίας. Έχουν ανοίξει μεγάλο λογαριασμό με τον λαό και θα πρέπει να τον πληρώσουν».

«Αισθάνομαι πολύ περήφανος, πολύ υποχρεωμένος, πολύ ενθουσιασμένος» σχολίασε αναφερόμενος στο κύμα αλληλεγγύης που δέχθηκε η οικογένεια, καλώντας παράλληλα όσους αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα να μιλήσουν ανοιχτά και να απευθυνθούν σε σωματεία και οργανώσεις. «Δεν είναι ντροπή η πρώτη κατοικία. Δεν είναι εμπορεύσιμο είδος. Η πρώτη κατοικία πρέπει να διασφαλιστεί από το κράτος και άμα δεν είναι άξια αυτή η κυβέρνηση να το κάνει, ας το κάνει η επόμενη ή η μεθεπόμενη. Να το κάνουν όμως. Δεν μπορούν οι πολίτες να μένουν στον δρόμο. Πάρτε του το αυτοκίνητο, πάρτε του οτιδήποτε, την επιχείρηση. Το σπίτι δεν μπορείς να το πάρεις. Δεν είναι μπίζνα η πρώτη κατοικία σε πολιτισμένα κράτη» υπογράμμισε.

«Έπειτα από αυτό το κύμα συμπαράστασης οδηγηθήκαμε σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Αναγκάστηκε η άλλη πλευρά υπό το βάρος αυτό να κάνει την υποχώρηση και να συμφωνήσει σε αυτό που δε μας έδωσαν τα δικαστήρια. Στο νομικό μέρος θα συνεχίσουμε τον δικαστικό αγώνα με όσα νομικά μέσα μπορούμε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη και την εξεύρεση μιας βιώσιμης και αξιοπρεπούς λύσης» δήλωσε από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας Πολυχρονίδη, Χαρίκλεια Οκλαλιώτου.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρθηκε ένα δάνειο για ένα σπίτι. Το δάνειο δεν εξυπηρετήθηκε. Το ζευγάρι που πήρε λοιπόν το δάνειο παραχώρησε το σπίτι, έφυγε από το σπίτι, το άδειασε για να εκποιηθεί και να εξοφληθεί το δάνειο. Όμως δεν τηρήθηκε αυτή η διαδικασία, παρά προτιμήθηκε να εκποιηθεί το ακίνητο του παππού εγγυητή, το οποίο είχε μικρότερη αξία. Για να μην εξοφληθεί λοιπόν το δάνειο, να μείνει υπόλοιπο και στη συνέχεια να εκποιηθεί και το σπίτι του ζευγαριού για το οποίο παρθήκε το δάνειο» σημείωσε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αδαμίδης, τονίζοντας πως η συνθήκη αυτή «προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου, προκάλεσε το σθένος της οικογένειας και μετέτρεψε την απελπισία του παππού και της γιαγιάς σε ελπίδα για τη ζωή». «Όσοι στο μέλλον σκοπεύουν να ασχοληθούν με εκποιήσεις ακινήτων με παρόμοιες διαδικασίες, να έχουν πολύ καλούς δικηγόρους γιατί θα τους χρειαστούν» συμπλήρωσε.

«Είναι νίκη»

Ως μία νίκη χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Γιάννης Κουρμούλης, μέλος της Επιτροπής Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς.

«Όπως και να το κάνουμε είναι νίκη. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, δίνει τη δυνατότητα και στέλνει και ένα μήνυμα. Τις μέρες που είμαστε εδώ, με μια πρόχειρη βόλτα που κάναμε για να ενημερώσουμε τη γειτονιά, εμφανίστηκαν άλλες τέσσερις περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε τι απαιτεί αυτό το πράγμα από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς υποδομής για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και υπάρχει αυτή η οργάνωση. Μέσα από αυτή τη μαζική συμμετοχή όλων, μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε το επόμενο βήμα» είπε. Ο ίδιος στηλίτευσε το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, λέγοντας πως «αναβαθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των funds και των servicers». «Λένε ότι το άρθρο 23 ήταν το αγκάθι, αλλά όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο αυτού που έγινε νόμος είναι το ίδιο» ανέφερε, τονίζοντας πως πλέον το δίλημμα που επικρατεί είναι «είτε θα χάσουμε εμείς τα σπίτια μας, είτε θα χάσουν τα funds και οι servicers». Και επισήμανε: «Κανένας δεν πρέπει να ντρέπεται, κανένας δεν πρέπει να φοβάται. Εμείς θα συνεχίσουμε κόντρα σε Θεούς και δαίμονες».

«Είναι μία μικρή νίκη στον αγώνα της οικογένειας και του κινήματος αλληλεγγύης για να σωθεί η πρώτη κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού, αλλά και συνολικά για το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης» δήλωσε η Βάσω Κουτσουπιά, μέλος της Ένωσης Ενοικιαστών/Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. «Καλούμε όλους τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, είτε στο νοίκι, είτε σε δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να απευθυνθούν σε φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες, να οργανωθούν όπου μπορούν, γιατί βλέπουμε ότι μέσα από τον συλλογικό αγώνα μόνο να νικήσουμε μπορούμε, ακόμα και αν οι αντίπαλοί μας φαίνονται πάρα πολύ ισχυροί. Υπάρχει ένας κύκλος κερδοσκοπίας που κάνει τη στέγη προϊόν. Και εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβαίνει από εδώ και πέρα. Η στέγη είναι δικαίωμα. Και τα σπίτια πραγματικά τα σώζει η αλληλεγγύη» κατέληξε.