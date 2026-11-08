Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ έλαβε επίσημα την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης – «Απαιτούνται δημιουργικές κινήσεις»

Ο ηγέτης του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε και επίσημα την εντολή για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ανέθεσε σήμερα στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, δίνοντας στον πρώην αρχηγό των IDF προθεσμία 28 ημερών για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό.

«Προσδοκώ από εσάς να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να συγκροτήσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο το έθνος», δήλωσε ο πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ στην επίσημη τελετή στην Προεδρική Κατοικία. «Εύχομαι ολόψυχα όποια κυβέρνηση σχηματιστεί να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση των πληγών μεταξύ όλων των τμημάτων του έθνους», πρόσθεσε.

Άιζενκοτ: «Στέκομαι σήμερα εδώ με βαθιά αίσθηση καθήκοντος»

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ επισήμανε ότι: «Στέκομαι σήμερα εδώ με βαθιά αίσθηση καθήκοντος και σαφή επίγνωση της βαριάς ευθύνης και του βάρους που πέφτει στους ώμους μου. Μαζί μου και μπροστά στα μάτια μου στέκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ».

Ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισραήλ «βρίσκεται σε μια δύσκολη και μοιραία περίοδο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά… ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι «προσηλωμένος, με την εντολή που μου δόθηκε σήμερα εδώ, να ηγηθώ της συγκρότησης μιας κυβέρνησης εθνικής ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικές και έκτακτες πολιτικές κινήσεις. Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο ή να επαναλαμβάνει ατελείωτους εκλογικούς κύκλους».

Η προθεσμία των 28 ημερών

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, που δεν έδωσαν ούτε στον Άιζενκοτ ούτε στον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σαφές «διαβατήριο» για την εξουσία. Η απόφαση του προέδρου έρχεται αφού 67 βουλευτές στήριξαν τον Άιζενκοτ σε έναν γύρο διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους κομμάτων μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, σε σύγκριση με μόλις 46 που υποστήριξαν τον Νετανιάχου.

Βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, ο υποψήφιος που επιλέγεται για να σχηματίσει κυβέρνηση έχει προθεσμία 28 ημερών προκειμένου να συγκροτήσει συνασπισμό και να τον παρουσιάσει στην Κνεσέτ. Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει παράταση δύο εβδομάδων, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει, ο πρόεδρος μπορεί, έπειτα από άλλον έναν γύρο διαβουλεύσεων, να δώσει σε έναν δεύτερο υποψήφιο περιθώριο 28 ημερών για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Εάν αποτύχει και ο δεύτερος υποψήφιος, ξεκινά μια περίοδος 21 ημερών κατά την οποία οποιοδήποτε μέλος της Κνεσέτ μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο την εντολή, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα υποστηρίζεται από τουλάχιστον 61 βουλευτές. Αυτός ο υποψήφιος θα έχει στη συνέχεια 14 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση έως το τέλος αυτής της περιόδου, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας αλλά και μετά τις εκλογές, ο Άιζενκοτ προώθησε την ιδέα μιας κυβέρνησης μειοψηφίας βασισμένης στα τέσσερα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης —το Yashar, το Beyachad, τους Δημοκράτες και το Yisrael Beiteinu— τα οποία μαζί διαθέτουν 48 έδρες, γεγονός που τον υποχρεώνει σε στήριξη εκτός του συνασπισμού για την επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Μια κυβέρνηση μειοψηφίας σχηματίζεται εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία των ψήφων σε μια ψηφοφορία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ, ενώ περιλαμβάνει λιγότερα από 61 μέλη στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ωστόσο, οι δυνητικοί εταίροι του παραμένουν διχασμένοι ως προς τον τρόπο εξασφάλισης αυτής της στήριξης. Ο ηγέτης του Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, απέκλεισε μια κυβέρνηση μειοψηφίας που θα βασίζεται σε αραβικά κόμματα και αντ’ αυτού έδειξε διάθεση για συμβιβασμό στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων, προκειμένου να φέρει τα κόμματα των Haredi στο κυβερνητικό σχήμα.