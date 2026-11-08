Κροατία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου με προορισμό το Ζάγκρεμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Κροατία το πρωί της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07.25 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Α3, ο οποίος συνδέει τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ζάγκρεμπ, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό HRT, ο Ντάριο Κεζέριτς, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Ζάγκρεμπ, δήλωσε την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος, στο λεωφορείο επέβαιναν 33 επιβάτες και δύο οδηγοί.

«Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, μερικοί από τους οποίους σοβαρά», είπε.

Prevrnuo se autobus “Niš-ekspresa” kod Zagreba. Dvoje poginulo, trideset troje povređeno. Jedan od nepovređenih putnika rekao da je vozač zaspao za volanom. https://t.co/5rPwviZ2Uw

Najmanje dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro na autoputu A3 u Hrvatskoj, kada se autobus srbijanskih registarskih oznaka prevrnuo na kolovozu u smjeru Zagreba.

Nesreća se dogodila oko 7:25 sati u nedjelju, na 61. kilometru autoputa, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. Prema izvještajima hrvatskih medija, u autobusu su se nalazila 33 putnika i dva vozača.

Na mjesto nesreće upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe, a zbog težine nesreće angažovan je i helikopter hitne medicinske službe. Povrijeđenima je pružena pomoć, a dio njih prevezen je u zagrebačke bolnice na daljnje liječenje. Prema dostupnim medijskim izvještajima, među povrijeđenima ima i osoba s teškim povredama.

Zbog nesreće su na ovoj dionici autoputa uvedena ograničenja u saobraćaju, koji se odvija otežano, uz prolazak vozila jednom trakom.

Hrvatska policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, a uzrok prevrtanja autobusa zasad nije zvanično utvrđen.

— TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) November 8, 2026