LIVE UPDATE
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ρεκόρ με 85.000 δρομείς από 124 χώρες – Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αττική, πώς λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς

Κροατία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες σε ανατροπή τουριστικού λεωφορείου με προορισμό το Ζάγκρεμπ – ΒΙΝΤΕΟ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΚΡΟΑΤΙΑ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες, ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Κροατία το πρωί της Κυριακής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07.25 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Α3, ο οποίος συνδέει τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ζάγκρεμπ, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό HRT, ο Ντάριο Κεζέριτς, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Ζάγκρεμπ, δήλωσε την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος, στο λεωφορείο επέβαιναν 33 επιβάτες και δύο οδηγοί.

«Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, μερικοί από τους οποίους σοβαρά», είπε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ