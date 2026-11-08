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Δανάη Μπάρκα: Οι τρυφερές φωτογραφίες με την γιαγιά της και οι ευχές για την γιορτή της – «Η αγκαλιά μου…»

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Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (8/11) για την Δανάη Μπάρκα, καθώς η πολυαγαπημένη της γιαγιά έχει την ονομαστική της εορτή. Η γνωστή καλλιτέχνις έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, για να ευχηθεί και δημόσια στο σημαντικό αυτό μέλος της οικογένειάς της.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε σε Instagram story της, ένα πολύ γλυκό κολλάζ. Σε αυτό βλέπουμε τέσσερις τρυφερές φωτογραφίες που έχει τραβήξει με την γιαγιά της.

Στα στιγμιότυπα, τα οποία αποτυπώνουν το δέσιμό τους και την αγάπη που τρέφει η μία για την άλλη, οι δύο γυναίκες ποζάρουν αγκαλιασμένες.

«Η αγάπη μου. Η αγκαλιά μου. Χρόνια πολλά Σταματίνα της καρδιάς μου», αναφέρει στην ανάρτησή της, η Δανάη Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα

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