Ράνια Σχίζα: «Οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι νίντζα» – Τι αποκάλυψε για τις δουλειές που έχει απορρίψει

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε η Ράνια Σχίζα, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη φετινή τηλεοπτική της παρουσία στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής» του Alpha, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ελληνική τηλεόραση.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους που την οδήγησαν να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση, τονίζοντας πως σημαντικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι συνεργάτες της όσο και η ποιότητα της παραγωγής.

«Ένας από τους λόγους που χαίρομαι πολύ για αυτή τη δουλειά είναι ότι μου αρέσουν πολύ όλοι οι συνάδελφοι μου. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη και όλοι τους είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Δεν τους γνωρίζω όλους, αλλά μου αρκεί που γνωρίζω κάποιους».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει απορρίψει τηλεοπτικές προτάσεις, επειδή δεν την ικανοποιούσε το κείμενο.

«Επίσης, είναι εξαιρετικός ο σκηνοθέτης, η συγγραφική ομάδα και η παραγωγή. Θέλω, όταν δουλεύω, να αισθάνομαι ότι είμαστε οικογένεια και εδώ συμβαίνει αυτό. Το κείμενο και ο ρόλος είναι πολύ σημαντικά για μένα. Στην τηλεόραση, όπου τα πράγματα κινούνται γρήγορα και είναι δύσκολα, μου έχει τύχει να απορρίψω δουλειές επειδή διάβαζα το κείμενο και αναρωτιόμουν: “Τώρα, πως θα το πω αυτό;”.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν, αποκαλύπτοντας ότι δεν παρακολουθεί συστηματικά τηλεόραση, αν και αναγνωρίζει πως υπάρχουν αξιόλογες παραγωγές.

«Μου αρέσουν οι καλές δουλειές. Για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω πάρα πολύ τηλεόραση. Τώρα, επειδή συμμετέχω σε μια τηλεοπτική σειρά, έριξα μια ματιά Σίγουρα υπάρχουν ωραία πράγματα αλλά δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος και ο λόγος είναι, κυρίως, οικονομικός», παραδέχθηκε.

Χαρακτηριστική, τέλος, ήταν η αναφορά της στο ταλέντο των Ελλήνων καλλιτεχνών, για τους οποίους εξέφρασε τον θαυμασμό της.

«Θεωρώ ότι στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες είναι νίντζα. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας που χαρακτηρίζει τους Έλληνες και πρέπει επιτέλους να το ξεπεράσουμε. Έχουμε πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν τους δίνεται ο χρόνος που χρειάζονται», κατέληξε.