Αναστασία Παντούση: «Ακόμα και σήμερα έχω ένα αγκάθι μέσα μου» – Η προδοσία μιας φιλίας που δεν ξεπέρασε

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Αναστασία Παντούση, μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις, την εκδίκηση και τις απογοητεύσεις που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη ζωή της.

Με αφορμή την τηλεοπτική σειρά «Κρίνο και αγκάθι» και την επερχόμενη θεατρική παράσταση «Έγκλημα στον Νείλο», η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Μαριλού Πανταζή και το περιοδικό Gala, αποκαλύπτοντας πως, παρά τις έντονες στιγμές θυμού που έχει βιώσει, δεν πιστεύει στην εκδίκηση.

«Είναι πολύ ψυχοφθόρο να κουβαλάς πάντα μίσος και δίψα για εκδίκηση. Σε τρώει ένα πράγμα μέσα σου να κατακτήσεις κάτι – γιατί αυτό θέλεις στην ουσία, να πάρεις από κάποιον άλλο και αυτό σε φθείρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μια παλιά φιλία που έληξε με τρόπο που εξακολουθεί να την πονά. Όπως εξομολογήθηκε, επρόκειτο για έναν άνθρωπο που θεωρούσε οικογένειά της, καθώς είχε επενδύσει βαθιά στη συγκεκριμένη σχέση.

«Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, η ανθρώπινη σχέση που με έχει πονέσει πιο πολύ ήταν με μια παλιά μου φίλη, λίγο μετά την εφηβεία, με την οποία χαθήκαμε με άδικο τρόπο», δήλωσε και συμπλήρωσε.

Σε αυτή τη φιλία είχα επενδύσει πάρα πολύ, την είχα σαν αδελφή μου και κάπως έσπασε όλο αυτό, δεν έχει σημασία ο λόγος, αλλά ακόμα και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια, όταν γυρίζω τον χρόνο πίσω και το θυμάμαι, έχω ένα μικρό αγκάθι».