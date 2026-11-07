Ένταση και καταγγελίες Δούκα για νοθεία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ – Ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης στα 2,5 δισ. ευρώ και χαμηλά τιμολόγια ενέργειας ζητούν οι Δήμαρχοι

Στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 στρέφουν πλέον το βλέμμα τους οι δήμαρχοι της χώρας αναμένοντας από την κυβέρνηση να υλοποιήσει έστω και ένα μέρος των αιτημάτων τους με επίκεντρο την κάλυψη του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους. Παρά τις εντάσεις, που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα (7/11) ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Καλαμάτα με την «γαλάζια» παράταξη υπό τον πρόεδρο του αυτοδιοικητικού οργάνου, Λάζαρου Κυρίζογλου να συγκεντρώνει κατά την ψηφοφορία την πλειοψηφία των συνέδρων σε μια πιο ήπια ως προς τις διατυπώσεις πρόταση διεκδικήσεων για την Αυτοδιοίκηση, έναντι του υψηλότερου πήχη διεκδικήσεων που προέταξε η παράταξη του δημάρχου Αθηναίων και κεντρικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Χάρη Δούκα.

Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

Η πρόταση Κυρίζογλου για λειτουργικό και ενεργειακό κόστος των Δήμων

Το ψήφισμα της παράταξης του Λάζαρου Κυρίζογλου αναγνωρίζει την «σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση των Δήμων», θέτοντας στο επίκεντρο το χρηματοδοτικό κενό των 2,5 δισ. ευρώ, που αφορά το λειτουργικό τους κόστος, σε σχέση με τους πόρους που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω της τακτικής επιχορήγησης (σ.σ. Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων), αλλά και τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού 2027 για τη χρηματοδότησή τους.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου από το βήμα του συνεδρίου τόνισε: «Απαιτούμε την άμεση στήριξη των Δήμων, για να μην καταρρεύσουν». Απαντώντας, όμως, στο αίτημα της παράταξης Δούκα για απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων που προκύπτουν από τις χαμηλότερες τακτικές επιχορηγήσεις σε σχέση με τους θεσμοθετημένους πόρους και για το 2027 υπολογίζονται στα 6,5 δισ. ευρώ, ο Λάζαρος Κυρίζογλου είπε: «Όταν διεκδικείς, πρέπει να διεκδικείς με ‘επειδή’ και ‘διαταύτα’ και να είναι τα πάντα αιτιολογημένα, για να μην μπορεί να αντιλέξει κανείς από την κυβέρνηση».

Στο ζήτημα της μείωσης των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια, η πρόταση της παράταξης Κυρίζογλου ήταν «η άμεση μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους» και «η θέσπιση ειδικού τιμολογίου για τις υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος» με την επισήμανση ότι «η σημερινή επιβάρυνση στερεί πόρους από τις δημοτικές υπηρεσίες και μεταφέρεται τελικά στους πολίτες». Ο Λάζαρος Κυρίζογλου επικαλέστηκε, μάλιστα, και την παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ λέγοντας πως «μετά από 17 χρόνια παρέστη Πρωθυπουργός σε συνέδριο της ΚΕΔΕ». Ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε, μάλιστα, στην δέσμευση του Πρωθυπουργού για διαπραγμάτευση του ιδίου με την ΔΕΗ με σκοπό την εξεύρεση ενός τιμολογίου, που θα ταιριάζει στους Δήμους για να μειωθεί η χρέωση της κιλοβατώρας. Βέβαια, ο Α αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και μέλος της παράταξης Κυρίζογλου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διατύπωσε χθες μετ’ επιτάσεως το αίτημα για τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας των Δήμων στο 0,06 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όπως ισχύει πλέον και για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε υψηλούς τόνους η τοποθέτηση Δούκα

Σε επίπεδο της ευκρίνειας των αιτημάτων, ο Χάρης Δούκας επικαλέστηκε, λοιπόν, την χθεσινή τοποθέτηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για να επιτεθεί στον Λάζαρο Κυρίζογλου πως υιοθετεί μια ήπια και φιλοκυβερνητική στάση.

«Γιατί δεν έχετε συμπεριλάβει στην πρόταση του ψηφίσματός σας το αίτημα για τιμολόγηση 0,06 ευρώ την κιλοβατώρα;», είπε ο Χάρης Δούκας για να προσθέσει: «Εσείς είστε που δεν θέλετε κοινό ψήφισμα». Απευθυνόμενος στην παράταξη Κυρίζογλου, ο Χάρης Δούκας διερωτήθηκε: «Κάποιοι από εσάς δεν θέλουν να πουν δημόσια ότι η κυβέρνηση αφυδατώνει τους Δήμους;». «Κάποιοι από εσάς μιλήσατε χθες και κατακεραυνώσατε δημόσια και στις τηλεοράσεις την κυβέρνηση. Και σήμερα τι κάνετε; Επιλέγετε τη σιωπή;», συνέχισε στον ίδιο τόνο ο Χάρης Δούκας.

«Ήρθε στο συνέδριό μας ο Πρωθυπουργός και μας κούνησε το δάχτυλο. Μας είπε ότι κάνουμε απευθείας αναθέσεις, ότι παίρνουμε μετακλητούς και δεν κάνουμε καλή διαχείριση στα οικονομικά. Θα το απαντήσουμε αυτό;», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, προς τον Λάζαρο Κυρίζογλου είπε: «Θέλετε να γίνουμε κι εμείς ως παράταξη μέρος του προβλήματος;». Διαχώρισε με αυτόν τον τρόπο την θέση της παράταξής του αποσαφηνίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου για κοινό ψήφισμα. Ως ύστατη, όμως, λύση πρότεινε αντί των διαφορετικών ψηφισμάτων να κατατεθεί ένα άλλο, το οποίο θα βασίζεται στην χθεσινή ομιλία του Α Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

«Εν όψει εκλογών, τώρα θα πρέπει να ζητήσουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας για να καταλήξει λέγοντας: «Φοβάμαι ότι από τον ‘πανωλε -θρίαμβο’ που είπε χθες ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, θα μας μείνει μόνον η πανωλεθρία».

Βολές Κωνσταντέλλου κατά Δούκα

«Ο κ. Δούκας απευθύνθηκε απρεπώς και αντιδεοντολογικά στον κ. Κωνσταντέλλο», αναφώνησε ο Λάζαρος Κυρίζογλου.

Παίρνοντας την σκυτάλη ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απάντησε στον Χάρη Δούκα λέγοντας: «Χαίρομαι που κρίνατε ότι η ομιλία μου ήταν καλή. Αυτό σημαίνει ότι έπιασε τον παλμό του συνεδρίου. Όμως, στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κοινά σημεία. Εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κοινό τόπο. Δεν είναι το θέμα ποιος είναι πιο επαναστάτης. Ζητούμενο είναι να βρούμε τα κοινά σημεία και να βγούμε από αυτή την αίθουσα με ένα ψήφισμα που να τα λέει όλα». «Πρέπει να μονιάσουμε και πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε με την τελευταία ικμάδα για την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές μας κοινωνίες», υπογράμμισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προτείνοντας «τοπική, περιφερειακή και εθνική καμπάνια επικοινωνίας για τα προβλήματα των Δήμων μας που συναρτώνται με το κεντρικό κράτος».

Ψηφοφορία εν μέσω εντάσεων και καταγγελία Δούκα για νοθεία

Κατά την ψηφοφορία, ένταση σημειώθηκε, καθώς υπήρχαν σύνεδροι, οι οποίοι δεν είχαν την κάρτα εγγραφής στο συνέδριο και αυτό δυσχέραινε την διαδικασία καταμέτρησης δια ανατάσεως χειρός, αλλά και την ταυτοποίηση των μελών της γενικής συνέλευσης.

Ο δε Χάρης Δούκας ζήτησε διακοπή της διαδικασίας και επανάληψή της με ονομαστική ψηφοφορία καταγγέλλοντας «νοθεία».

Η πρότασή του δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία και η διαδικασία συνεχίστηκε εν μέσω φωνασκιών. Ωστόσο, η ψηφοφορία σε σύνολο 338 παρόντων αιρετών κατέληξε με 213 υπέρ της πρότασης Κυρίζογλου, 111 υπέρ της πρότασης Δούκα και 14 υπέρ της πρότασης Πελετίδη (ΚΚΕ). Σε επόμενη ψηφοφορία, ομόφωνα έγινε δεκτή η πρόταση του Κώστα Πελετίδη για ενίσχυση της χρηματοδότησης για ανάπτυξη και συντήρηση της σχολικής στέγης.