Μήνυμα Τασούλα στην Τουρκία: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν προκαλεί κανέναν

Σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, από το Μελιδόνι, κατά την τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ απηύθυνε κάλεσμα για εθνική ομοψυχία.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να προκαλούν φόβο και τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα χωρικά της ύδατα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία στις δικές της θαλάσσιες ζώνες.

Ευρωπαϊκό έργο προόδου η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρετεί την πρόοδο και την ενεργειακή ενίσχυση της Κύπρου. Όπως τόνισε, το έργο δεν συνιστά πρόκληση της Ελλάδας απέναντι σε κανέναν, αλλά εντάσσεται στην προσπάθεια για την ευημερία του Ελληνισμού.

«Δεν μας φοβίζει τίποτα όταν είμαστε ενωμένοι»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε την προάσπιση της ελευθερίας και της ακεραιότητας της χώρας με την ανάγκη ενότητας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. «Δεν πρέπει να μας φοβίζει τίποτα όταν είμαστε ενωμένοι. Τίποτα απολύτως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες αποτελούν μέρος της δημοκρατικής ζωής, ωστόσο στα βασικά ζητήματα που αφορούν την πορεία της χώρας απαιτείται κοινή στάση. Επικαλούμενος τα διδάγματα της ιστορίας, αναφέρθηκε τόσο στις επιτυχίες που έφερε η ενότητα όσο και στις περιπέτειες και τις δοκιμασίες που προκάλεσε ο διχασμός.

Τα ιστορικά διδάγματα από τον Αβδελλά και το Αρκάδι

Παράλληλα, συνέδεσε το μήνυμά του με τις θυσίες στον μαρτυρικό Αβδελλά, όπου είχε προηγουμένως παραστεί στην τελετή μνήμης, αλλά και με την επέτειο του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου. Όπως επισήμανε, η υπεράσπιση όσων κατακτήθηκαν με τόσες θυσίες προϋποθέτει ενότητα στα μεγάλα και ουσιαστικά.

Ευχαριστώντας για την τιμητική ανακήρυξη, ο κ. Τασούλας εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την περιοχή και κάλεσε την τοπική κοινωνία να συμβάλει στη διατήρηση της ενότητας, ώστε η χώρα, με κοινωνική γαλήνη και ήπιο πολιτικό κλίμα, να ανταποκριθεί στις προοπτικές και τις φιλοδοξίες του αύριο.