Επίθεση με πυροβολισμούς στον Κολωνό: Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου θύματος – «Πέρασε χτυπημένος και ζητούσε βοήθεια», λέει αυτόπτης μάρτυρας

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Στιγμές τρόμου και πανικού επικράτησαν στο Κολωνό, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (6/11) και συγκεκριμένα επί της οδού Λένορμαν 137 για πυροβολισμούς που έπεσαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Λίγο μετά το αιματηρό συμβάν, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, όπου εντόπισαν έναν άνδρα από την Αλβανία, τραυματισμένο από πυροβολισμό εντός ενός αυτοκινήτου, ενώ από το σημείο προσήχθησαν ακόμη δύο άτομα και συγκεκριμένα δύο Ρομά, που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, οι οποίοι αρνούνται όμως να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες στους αστυνομικούς.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται.

Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

«Πέρασε το δρόμο χτυπημένος. Έπεσε πάνω σε ένα αμάξι εδώ. Ζήτησε βοήθεια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το ERTNews. Όπως είπε, κάλεσαν ασθενοφόρο, αλλά, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την υπάλληλο του ΕΚΑΒ, ο άνδρας «έφυγε με τα πόδια». «Μάλλον είχε αυτοκίνητο πιο κάτω, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι παρευρισκόμενοι νόμιζαν ότι κάποιος τον χτύπησε με αμάξι, επειδή κούτσαινε.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών τον περασμένο Ιούνιο και μάλιστα κατά την επιχείρηση είχε κατασχεθεί ποσότητα σχεδόν ενός κιλού κοκαΐνης.

Από τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζεται σοβαρά μεταξύ άλλων, η πιθανότητα να πρόκειται για επίθεση από αντίπαλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που ίσως διεκδικεί την περιοχή.