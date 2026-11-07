Επίθεση με πυροβολισμούς στον Κολωνό: Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου θύματος – «Πέρασε χτυπημένος και ζητούσε βοήθεια», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ένοπλη επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, ενώ προσήχθησαν δύο άτομα που επέβαιναν στο ίδιο όχημα με το θύμα και αρνούνται να συνεργαστούν με τις αρχές. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων ναρκωτικών, καθώς ο άνδρας είχε συλληφθεί πρόσφατα για διακίνηση κοκαΐνης.

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Κοινωνία

Κολωνός, Πυροβολισμοί
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου επικράτησαν στον Κολωνό μετά από πυροβολισμούς στην οδό Λένορμαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 39χρονου άνδρα στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Αττικόν».
  • Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες, ενώ προσήχθησαν δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα στο αυτοκίνητο αλλά αρνούνται να συνεργαστούν με τις αρχές.
  • Ο 39χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για διακίνηση ναρκωτικών και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο επίθεσης από αντίπαλη εγκληματική οργάνωση.

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Στιγμές τρόμου και πανικού επικράτησαν στο Κολωνό, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (6/11) και συγκεκριμένα επί της οδού Λένορμαν 137 για πυροβολισμούς που έπεσαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος σε αυτοκίνητο – Δύο προσαγωγές

Λίγο μετά το αιματηρό συμβάν, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, όπου εντόπισαν έναν άνδρα από την Αλβανία, τραυματισμένο από πυροβολισμό εντός ενός αυτοκινήτου, ενώ από το σημείο προσήχθησαν ακόμη δύο άτομα και συγκεκριμένα δύο Ρομά, που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, οι οποίοι αρνούνται όμως να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες στους αστυνομικούς.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται.

Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

«Πέρασε το δρόμο χτυπημένος. Έπεσε πάνω σε ένα αμάξι εδώ. Ζήτησε βοήθεια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το ERTNews. Όπως είπε, κάλεσαν ασθενοφόρο, αλλά, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την υπάλληλο του ΕΚΑΒ, ο άνδρας «έφυγε με τα πόδια». «Μάλλον είχε αυτοκίνητο πιο κάτω, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι παρευρισκόμενοι νόμιζαν ότι κάποιος τον χτύπησε με αμάξι, επειδή κούτσαινε.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών τον περασμένο Ιούνιο και μάλιστα κατά την επιχείρηση είχε κατασχεθεί ποσότητα σχεδόν ενός κιλού κοκαΐνης.

Από τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζεται σοβαρά μεταξύ άλλων, η πιθανότητα να πρόκειται για επίθεση από αντίπαλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που ίσως διεκδικεί την περιοχή.

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