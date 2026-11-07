Κορινθιακός Κόλπος: Αγωνία για 26χρονο δύτη που αγνοείται – Συνεχίζονται οι έρευνες

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα» στον Κορινθιακό Κόλπο. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με πλωτά και χερσαία μέσα του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, κλιμάκιο της ΜΥΑ, ιδιώτες και εθελοντικές ομάδες με drone. Την προανάκριση για την εξαφάνιση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα», στον Κορινθιακό Κόλπο.
  • Στην εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ιδιώτες δύτες και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).
  • Στις έρευνες συνδράμουν εθελοντές με τη χρήση drone, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα», στον Κορινθιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Ιτέας ενημερώθηκαν χθες το απόγευμα για την εξαφάνιση του νεαρού δύτη, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, το αλιευτικό «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», δύο ιδιώτες δύτες και περιπολικό όχημα που πραγματοποιεί έρευνες από ξηράς.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν μέλη του διασωστικού σώματος Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ» και του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου-Περαχώρας, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Στις έρευνες συμμετέχει επίσης ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή έφθασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

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