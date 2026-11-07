Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκαν τέσσερα δάχτυλα ενός 42χρονου σε ξυλουργείο – Πώς συνέβη το εργατικό ατύχημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 42χρονο άνδρα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), σε ξυλουργείο, σε περιοχή κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πατρίς, ο 42χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό τεσσάρων δακτύλων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και να τον μεταφέρουν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρχές.