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Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκαν τέσσερα δάχτυλα ενός 42χρονου σε ξυλουργείο – Πώς συνέβη το εργατικό ατύχημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ξυλουργείο κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου, με θύμα έναν 42χρονο άνδρα. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι και υπέστη ακρωτηριασμό τεσσάρων δακτύλων, ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρχές.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 42χρονο άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ξυλουργείο, κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου.
  • Ο 42χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό τεσσάρων δακτύλων.
  • Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 42χρονο άνδρα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), σε ξυλουργείο, σε περιοχή κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πατρίς, ο 42χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό τεσσάρων δακτύλων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και να τον μεταφέρουν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρχές.

 

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