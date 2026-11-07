Κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες: Στη φυλακή 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, οι πέντε νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βίαιου κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος 49χρονος αρχηγός του κυκλώματος εκβιασμών και επιθέσεων με χειροβομβίδες καθώς και η υπόλοιπη ηγετική ομάδα είναι έγκλειστοι σε φυλακές.

Οι πέντε, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, απολογήθηκαν για σωρεία βαρύτατων κατηγοριών που αφορούν εκβιασμούς εγκληματικής οργάνωσης με εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως εστίασης, στο κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ των πέντε είναι και 17χρονος που σύμφωνα με την δικογραφία, διακρίνεται, μαζί με άλλους, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, να προκαλούν εμπρησμό από ρίψη μολότοφ σε κατάστημα.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, ο 17χρονος φέρεται να αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την κατασκευή της μολότοφ, αναφέροντας ότι η εμπλοκή του ήταν γιατί του υποσχέθηκαν αμοιβή 1.000 ευρώ.

Στην δική του απολογία, άλλος κατηγορούμενος,19 ετών φαίνεται ότι υποστήριξε πως η σχέση του με την υπόθεση αφορά την μεταφορά φίλου του και πλέον συγκατηγορούμενου του, σε ένα καφέ. Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στο σημείο ο φίλος του, του αποκάλυψε τον λόγο που πήγαν εκεί και ο ίδιος απομακρύνθηκε. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ήταν ήδη πιο μακριά όταν άκουσε το θόρυβο από την έκρηξη, οπότε έφυγε τρομαγμένος.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα μεταξύ των οποίων για δράση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, εμπρησμοί κ.ά. καθώς και για τέσσερα πλημμελήματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ