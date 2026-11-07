Λουτράκι: Με πλαστά στοιχεία επί 6 χρόνια κυκλοφορούσε ο δράστης του διπλού φονικού – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα

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Έξι χρόνια πέρασαν μέχρι οι αστυνομικές Αρχές να συλλάβουν τον 43χρονο δράστη της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι. Τότε που είχε σκοτώσει με τσεκούρι μία Ουκρανή, με την οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση και τον τότε σύντροφό της.

Μετά τη σύλληψη του 43χρονου χθες, Παρασκευή (6/11) σε σπίτι στα Κάτω Πατήσια, όπου εντοπίστηκαν όπλα και δύο λειτουργικές χειροβομβίδες, φέρεται να ομολόγησε άλλες δύο δολοφονίες που είχε διαπράξει στην Αλβανία, από όπου και διέφυγε για να έρθει στην Ελλάδα. Στη γειτονική χώρα έχει καταδικαστεί ερήμην, ενώ οι αλβανικές Αρχές έχουν εκδώσει εναντίον του Ερυθρά Αγγελία μέσω της Ιντερπόλ.

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν τυχόν εμπλοκή του σε τουλάχιστον ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου, καθώς και σε πλήθος άλλων εγκληματικών ενεργειών, σύμφωνα με το ERTNews.

Άλλωστε οι αστυνομικοί τον κατατάσσουν στους σκληρούς και ιδιαίτερα επικίνδυνους κακοποιούς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε και το MEGA και η εκπομπή «LIVE News» το απόγευμα της Παρασκευής, ο 43χρονος κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια με πλαστή ταυτότητα, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία ότι πιθανότατα σχεδίαζε και άλλη επίθεση.

Ο 43χρονος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της Ειδικής Κατασταλτικής Μονάδας. Οι αστυνομικοί τον αιφνιδίασαν, καθώς είχε στην κατοχή του δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και ένα πιστόλι. Μαζί του συνελήφθη και γυναίκα 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι στο 2020

Ο 43χρονος είχε δολοφονήσει με τσεκούρι την 43χρονη πρώην σύντροφό του (υπήκοο Ουκρανίας) και τον σύντροφο της, φαρμακοποιό, μέσα στο εξοχικό της γυναίκας κοντά στο Λουτράκι.

Το κίνητρο της άγριας δολοφονίας είχε αποδοθεί τότε σε ερωτική αντιζηλία. Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.