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Λουτράκι: Με πλαστά στοιχεία επί 6 χρόνια κυκλοφορούσε ο δράστης του διπλού φονικού – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα

Έπειτα από έξι χρόνια διαφυγής με πλαστά στοιχεία, συνελήφθη στα Κάτω Πατήσια από την ΕΚΑΜ ο 43χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι, έχοντας στην κατοχή του πιστόλι και λειτουργικές χειροβομβίδες. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε δύο δολοφονίες στην Αλβανία για τις οποίες καταζητούνταν μέσω Ιντερπόλ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του σε ακόμη δύο συμβόλαια θανάτου στην Ελλάδα.

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Λουτράκι - Δολοφονία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν στα Κάτω Πατήσια τον 43χρονο δράστη, ο οποίος κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια με πλαστή ταυτότητα.
  • Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν όπλα και δύο λειτουργικές χειροβομβίδες, ενώ μαζί του συνελήφθη και 41χρονη γυναίκα με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.
  • Ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε δύο δολοφονίες στην Αλβανία, ενώ οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν τυχόν εμπλοκή του σε τουλάχιστον ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα με χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου.

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Έξι χρόνια πέρασαν μέχρι οι αστυνομικές Αρχές να συλλάβουν τον 43χρονο δράστη της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι. Τότε που είχε σκοτώσει με τσεκούρι μία Ουκρανή, με την οποία στο παρελθόν διατηρούσε σχέση και τον τότε σύντροφό της.

Ακόμη δύο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία το 2020 στο Λουτράκι

Μετά τη σύλληψη του 43χρονου χθες, Παρασκευή (6/11) σε σπίτι στα Κάτω Πατήσια, όπου εντοπίστηκαν όπλα και δύο λειτουργικές χειροβομβίδες, φέρεται να ομολόγησε άλλες δύο δολοφονίες που είχε διαπράξει στην Αλβανία, από όπου και διέφυγε για να έρθει στην Ελλάδα. Στη γειτονική χώρα έχει καταδικαστεί ερήμην, ενώ οι αλβανικές Αρχές έχουν εκδώσει εναντίον του Ερυθρά Αγγελία μέσω της Ιντερπόλ.

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν τυχόν εμπλοκή του σε τουλάχιστον ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου, καθώς και σε πλήθος άλλων εγκληματικών ενεργειών, σύμφωνα με το ERTNews.

Πατήσια: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι το 2020 – Είχε μαζί του πιστόλι και χειροβομβίδες

Άλλωστε οι αστυνομικοί τον κατατάσσουν στους σκληρούς και ιδιαίτερα επικίνδυνους κακοποιούς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε και το MEGA και  η εκπομπή «LIVE News» το απόγευμα της Παρασκευής, ο 43χρονος κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια με πλαστή ταυτότητα, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία ότι πιθανότατα σχεδίαζε και άλλη επίθεση.

Ο 43χρονος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της Ειδικής Κατασταλτικής Μονάδας. Οι αστυνομικοί τον αιφνιδίασαν, καθώς είχε στην κατοχή του δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και ένα πιστόλι. Μαζί του συνελήφθη και γυναίκα 41 ετών, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι στο 2020

Ο 43χρονος είχε δολοφονήσει με τσεκούρι την 43χρονη πρώην σύντροφό του (υπήκοο Ουκρανίας) και τον σύντροφο της, φαρμακοποιό, μέσα στο εξοχικό της γυναίκας κοντά στο Λουτράκι.

Το κίνητρο της άγριας δολοφονίας είχε αποδοθεί τότε σε ερωτική αντιζηλία. Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

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