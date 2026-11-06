Ακόμη δύο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία το 2020 στο Λουτράκι

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Άλλους δύο φόνους ομολόγησε ο 43χρονος Αλβανός που συνελήφθη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στα Πατήσια. Ο 43χρονος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις δύο φορές σε ισόβια, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Όπως έγραψε το enikos.gr, o 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία, εντοπίστηκαν δίπλα στο κρεβάτι του και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο λειτουργικές χειροβομβίδες και ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από το 2020 κυκλοφορούσε χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Οι αρχές αναφέρουν μάλιστα ότι βάσει των πληροφοριών τους, ετοίμαζε νέα ένοπλη επίθεση.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι στο 2020

Ο 43χρονος είχε δολοφονήσει με τσεκούρι την 43χρονη πρώην σύντροφό του (υπήκοο Ουκρανίας) και τον σύντροφο της, φαρμακοποιό, μέσα στο εξοχικό της γυναίκας κοντά στο Λουτράκι. Το κίνητρο της άγριας δολοφονίας είχε αποδοθεί τότε σε ερωτική αντιζηλία. Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

Ομολόγησε ακόμη δύο φόνους

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε ακόμη δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του και σε υποθέσεις εκτελέσεων συμβολαίων θανάτου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους αξιωματικούς να αναζητούν στοιχεία για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 43χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, ληστεία κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Για τον εντοπισμό του προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, ενώ ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούσαν διπλή ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα στις 10 προς 11-10-2020 σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας, όπου ο συλληφθείς φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση τσεκουριού μία αλλοδαπή γυναίκα και έναν ημεδαπό άνδρα.

Ακολούθως, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα και στη συνέχεια μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε απομονωμένο σημείο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, ασημένιου χρώματος με ξύλινη λαβή,

-2- πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες,

-2- πυροδοτικοί μηχανισμοί αυτών,

-3- ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών,

άδεια διαμονής έτερου προσώπου, η οποία έφερε την φωτογραφία του 43χρονου

Ο 43χρονος συνελήφθη επίσης για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία, με τις αρμόδιες Αρχές Αλβανίας μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της εν λόγω χώρας για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, συνελήφθη και 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.