Ευρώπη: Πάνω από 50 πτήσεις στο στόχαστρο απειλών για βόμβες – Εκκενώθηκαν τηλεοπτικοί σταθμοί, τι απαντά ο ιδρυτής του «Ανδρικού Κράτους»

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Συνεχίζεται το κύμα απειλών για βόμβες που προκαλεί εκτεταμένη αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, με περισσότερες από 50 πτήσεις να έχουν μπει στο στόχαστρο μέσα στην εβδομάδα, ενώ την Παρασκευή (6/11) οι απειλές επεκτάθηκαν και σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Τηλεοπτικές εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν στην Ιρλανδία και τη Βουλγαρία, επιβατικά αεροσκάφη άλλαξαν προορισμό και μαχητικά απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροπλάνα. Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής του ρωσικού ακροδεξιού κινήματος «Ανδρικό Κράτος», το όνομα του οποίου χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα απειλητικά μηνύματα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι χρησιμοποιούν την ταυτότητα της απαγορευμένης οργάνωσης για δικούς τους σκοπούς.

Σύμφωνα με το Reuters, το Associated Press και τον Guardian, τουλάχιστον 17 πτήσεις επηρεάστηκαν από νέες προειδοποιήσεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς την Παρασκευή, με τις αρχές να πραγματοποιούν έκτακτους ελέγχους σε αεροδρόμια της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το προηγούμενο 24ωρο, περισσότερες από 25 πτήσεις είχαν δεχθεί ανάλογες απειλές, ενώ περιστατικά είχαν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες.

Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας, δεν έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί μηχανισμοί στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν.

Η μεγάλη συχνότητα των απειλών και η εμφάνιση παρόμοιων μηνυμάτων σε διαφορετικές χώρες έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης.

Απειλές και σε τηλεοπτικούς σταθμούς – «Το ρολόι μετρά αντίστροφα»

Η σημαντικότερη εξέλιξη της Παρασκευής ήταν η επέκταση των απειλών σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας RTÉ, ο βρετανικός όμιλος Sky και ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Nova TV της Βουλγαρίας συγκαταλέγονται στους οργανισμούς που έλαβαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών.

Τα μηνύματα είχαν τίτλο «MESSAGE TO THE WEST», δηλαδή «Μήνυμα προς τη Δύση», και έφεραν την υπογραφή προσώπου που αυτοπαρουσιαζόταν ως «Μιχαήλ Αντρόποφ».

Ο αποστολέας ισχυριζόταν ότι ανήκει στην ηγεσία ομάδας που βρίσκεται πίσω από τις απειλές εναντίον των ευρωπαϊκών πτήσεων.

Σε ένα από τα μηνύματα αναφερόταν ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε κτίριο μέσου ενημέρωσης και ότι πρόκειται να εκραγεί μέσα σε 45 λεπτά.

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα», ανέφερε η απειλή.

Ο αποστολέας υποστήριξε ακόμη ότι τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών ήταν μόνο η αρχή.

«Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα είναι ένα μικρό μέρος όσων περιμένουν την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον», ανέφερε το μήνυμα.

Ακολούθησαν απειλές για επιθέσεις εναντίον αεροσκαφών, κρουαζιερόπλοιων, συρμών τρένων και σταθμών του μετρό.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Εκκενώθηκε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιρλανδίας

Στο Δουβλίνο, η RTÉ απομάκρυνε δημοσιογράφους, παρουσιαστές και άλλους εργαζομένους από τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Ντόνιμπρουκ.

Η αστυνομία της Ιρλανδίας πραγματοποίησε έρευνες στα κτίρια, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών.

Η λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού επηρεάστηκε σημαντικά, καθώς ορισμένα προγράμματα διακόπηκαν και αντικαταστάθηκαν από μουσική και ηχογραφημένα μηνύματα.

Οι έλεγχοι διήρκεσαν περισσότερο από τρεις ώρες, προτού οι αρχές επιτρέψουν στους εργαζομένους να επιστρέψουν.

Ανάλογες απειλές έλαβαν και άλλα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το ραδιόφωνο Newstalk, ο τηλεοπτικός όμιλος Virgin Media και η εφημερίδα Irish Independent.

Στη Βουλγαρία εκκενώθηκαν προσωρινά τα γραφεία του Nova TV στη Σόφια. Οι αστυνομικοί έλεγξαν τις εγκαταστάσεις χωρίς να εντοπίσουν κάτι ύποπτο και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα καθήκοντά τους.

Ο βρετανικός όμιλος Sky επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επίσης απειλή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκρινίζοντας ότι έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του προσωπικού και των εγκαταστάσεών του.

Ιρλανδός πρωθυπουργός: Πιθανή συντονισμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, χαρακτήρισε τις απειλές ιδιαίτερα σοβαρές και δήλωσε ότι οι αρχές ασφαλείας συνεργάζονται με ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να εντοπίσουν τους υπευθύνους.

Όπως επισήμανε, δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί εάν πρόκειται για μεμονωμένους δράστες ή για μια οργανωμένη ομάδα.

Ωστόσο, η ιρλανδική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο οι απειλές στα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην ευρωπαϊκή αεροπορία, να αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης εκστρατείας.

«Αυτό δείχνει πόσο σχετικά εύκολο είναι να προκαλέσει κανείς αναστάτωση και να υπονομεύσει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσω τέτοιων ανορθόδοξων ενεργειών», δήλωσε ο Μάρτιν.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας συνεργάζονται στενά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αρχές.

Νέος συναγερμός στην Πράγα – Εννέα πτήσεις στο στόχαστρο

Το αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των απειλών την Παρασκευή.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε εννέα αεροσκάφη.

Οι απειλές αφορούσαν πτήσεις που έφταναν στην τσεχική πρωτεύουσα από τη Δανία, την Ισπανία και τη Βρετανία, καθώς και αναχωρήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Βρετανία.

Οι αρχές προχώρησαν σε πρόσθετους ελέγχους των αεροσκαφών και των επιβατών.

Η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμάνκοβα, δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν με περιορισμένες επιπτώσεις στην κανονική λειτουργία του αεροδρομίου.

Ανάμεσα στις πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν και δρομολόγιο της KLM από την Πράγα προς το Άμστερνταμ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σίπχολ, όπου επιβάτες και πλήρωμα αποβιβάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι ολλανδικές αρχές δεν εντόπισαν εκρηκτικά.

A Wizz Air flight travelling from Prague to Rome was diverted to Venice on Friday, November 6, after Italian air traffic control authorities received a bomb alert by phone, according to ANSA. The aircraft landed safely in Venice. Flight-tracking footage from Flightradar24 shows the plane changing course before reaching its original destination. #wizzair #bombalert #venice #italy #prague #rome #aviation #aviation #breakingnews — APT News (@APT__News) November 6, 2026

Εκτροπή πτήσης της Wizz Air στη Βενετία – Επηρεάστηκε και η Aegean

Στην Ιταλία, πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη εκτράπηκε την Παρασκευή προς τη Βενετία, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Η αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Βενετίας είχε επιπτώσεις και σε άλλες πτήσεις που κατευθύνονταν προς την πόλη.

Σύμφωνα με τον Guardian, πτήση της Aegean από την Αθήνα προς τη Βενετία ανακατευθύνθηκε στην Μπολόνια.

Στο ίδιο αεροδρόμιο κατέληξαν επίσης πτήσεις της Air France από το Παρίσι και της Iberia από τη Μαδρίτη.

Αντίστοιχα, πτήσεις της Brussels Airlines από τις Βρυξέλλες και της KLM από το Άμστερνταμ εκτράπηκαν προς την Τεργέστη.

Ορισμένα από τα αεροσκάφη συνέχισαν αργότερα προς τη Βενετία.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι πτήσεις που άλλαξαν προορισμό είχαν δεχθεί απευθείας απειλές. Μέρος των εκτροπών συνδέεται με την αναστάτωση που προκάλεσε η κατάσταση ασφαλείας στο αεροδρόμιο.

Ουγγρικά μαχητικά συνόδευσαν τρία επιβατικά αεροσκάφη

Η κινητοποίηση επεκτάθηκε και στις στρατιωτικές αρχές. Σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν τρεις φορές την Παρασκευή για να συνοδεύσουν επιβατικά αεροπλάνα που είχαν δεχθεί απειλές.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε πτήση της Wizz Air από τις Βρυξέλλες προς τη Σόφια.

Οι άλλες δύο αφορούσαν αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει από την Πράγα με προορισμό την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Οι συνοδείες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διέλευση των αεροσκαφών από τον ουγγρικό εναέριο χώρο.

Υπήρξαν επίσης αναφορές για ενίσχυση της εναέριας επιτήρησης στην περιοχή, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Η εμπλοκή στρατιωτικών αεροσκαφών καταδεικνύει την κινητοποίηση που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και απειλές οι οποίες αποδεικνύονται ψευδείς.

Γαλλία, Δανία, Βουλγαρία και Πορτογαλία σε επιφυλακή

Νέες προειδοποιήσεις καταγράφηκαν και στη Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικές κυβερνητικές πηγές, τέσσερα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από γαλλικό έδαφος δέχθηκαν απειλές για βόμβες.

Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Στη Δανία, αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, μετά από νέες απειλές κατά της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα μέτρα ελήφθησαν προληπτικά και ότι δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους επιβάτες.

Στη Βουλγαρία, δύο πτήσεις προς τη Σόφια, από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Στην Πορτογαλία, οι αρχές εξέτασαν επίσης απειλή που αφορούσε πτήση της Ryanair από τη Λισαβόνα προς τη Ρώμη, χωρίς να προκύψει πραγματικός κίνδυνος.

Το προηγούμενο 24ωρο: Εκτροπές, έκτακτες προσγειώσεις και έλεγχοι

Η νέα κινητοποίηση σημειώνεται σε συνέχεια των δεκάδων απειλών που καταγράφηκαν την Πέμπτη (5/11).

Ανάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά ήταν εκείνο της πτήσης EI402 της Aer Lingus, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη.

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε στη Γαλλία μετά από προειδοποίηση για βόμβα και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Εβρέ.

Άλλα αεροσκάφη δέχθηκαν απειλές ενώ κατευθύνονταν προς τη Σόφια, το Μιλάνο, τη Ρώμη, την Πράγα και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Στην Ιταλία, πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη συνοδεύτηκε από μαχητικά αεροσκάφη.

Στην Ελλάδα, δύο πτήσεις της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη, βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο ελέγχων ασφαλείας, παρότι έφτασαν στους προγραμματισμένους προορισμούς τους.

Ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και την Τρίτη (3/11), όταν απειλές είχαν προκαλέσει εκτροπές και έκτακτους ελέγχους σε αρκετές ευρωπαϊκές πτήσεις.

«Δεν μου καίγεται καρφί για την Ευρώπη»: Ο ιδρυτής του «Ανδρικού Κράτους» αρνείται εμπλοκή

Νέα διάσταση στις έρευνες δίνουν οι δηλώσεις του Βλαντίσλαβ Ποζντιακόφ, ιδρυτή της ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης «Ανδρικό Κράτος» (Male State), ο οποίος αρνήθηκε την Παρασκευή (6/11) οποιαδήποτε εμπλοκή στο κύμα απειλών για βόμβες που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ορισμένα από τα απειλητικά μηνύματα που έλαβαν αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων εκείνα του Μπέρμιγχαμ, της Ρώμης και της Σόφιας, έφεραν την υπογραφή προσώπων που αυτοπαρουσιάζονταν ως «μαχητές του Ανδρικού Κράτους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω Telegram, ο Ποζντιακόφ υποστήριξε ότι η οργάνωση δεν υφίσταται πλέον.

«Απλώς δεν υπάρχει από το 2021», δήλωσε, αναφερόμενος στη χρονιά κατά την οποία το κίνημα χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστικό και απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές.

«Όσοι οργανώνουν αυτή τη στιγμή προβοκάτσιες στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργούν για προσωπικό τους όφελος, χρησιμοποιώντας απλώς μια σημαία που δεν τους ανήκει», πρόσθεσε.

Ο ιδρυτής της οργάνωσης προχώρησε μάλιστα σε μια ιδιαίτερα προκλητική δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι η διάψευσή του δεν συνδέεται με κάποια ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Δεν είναι ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για την Ευρώπη, την ασφάλειά της ή την οικονομία της. Στην πραγματικότητα, δεν μου καίγεται καρφί. Απλώς απαντώ σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους», ανέφερε.

Το «Ανδρικό Κράτος» ιδρύθηκε το 2016 από τον Ποζντιακόφ, αρχικά ως διαδικτυακή κοινότητα στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VKontakte.

Σταδιακά απέκτησε πολιτικά χαρακτηριστικά, υιοθετώντας μια ιδεολογία που συνδύαζε τον ακραίο μισογυνισμό με τον εθνικισμό.

Το κίνημα έγινε γνωστό κυρίως για οργανωμένες διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης, προτού απαγορευτεί το 2021 από τις ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, τμήματα της διαδικτυακής κοινότητας συνέχισαν να δραστηριοποιούνται μετά την απαγόρευση, εκφράζοντας υποστήριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η άρνηση του Ποζντιακόφ δεν επιλύει το μυστήριο γύρω από την προέλευση των απειλών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα μηνύματα προέρχονται πράγματι από μέλη του κινήματος ή ότι συνδέονται με τη δράση του ιδρυτή του.

Παράλληλα, η εμφάνιση διαφορετικής υπογραφής στα απειλητικά μηνύματα της Παρασκευής, αυτή τη φορά με το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ», περιπλέκει τις έρευνες για την ταυτότητα των αποστολέων.

Ισπανία: «Υβριδική επίθεση και ψυχολογικός πόλεμος»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, συνέδεσε την έκταση και την ομοιότητα των περιστατικών με το ενδεχόμενο υβριδικής επιχείρησης.

«Δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση ότι συμβαίνουν τόσα πολλά σχεδόν πανομοιότυπα περιστατικά σε ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιθανότατα αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής επίθεσης και ψυχολογικού πολέμου.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό οικονομικό κόστος και αναστάτωση χωρίς τη χρήση πραγματικών εκρηκτικών μηχανισμών.

Ορισμένοι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι απειλές να αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης σε χώρες που έχουν στηρίξει στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα, όπως η δράση μεμονωμένων προσώπων, οι μιμητικές απειλές ή η σκόπιμη προσπάθεια να δημιουργηθούν ψευδείς ενδείξεις για την ταυτότητα των υπευθύνων.

Μέχρι στιγμής, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει αποδώσει επισήμως τις συγκεκριμένες απειλές σε κάποιο κράτος.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Στόχος να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες μας»

Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνολογική κυριαρχία και την ασφάλεια, Χένα Βιρκούνεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές υβριδικές απειλές.

Μιλώντας στο Reuters, αναφέρθηκε σε δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών, παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones, κυβερνοεπιθέσεις και απόπειρες παρέμβασης σε εκλογικές διαδικασίες.

«Δεχόμαστε επιθέσεις συνεχώς», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος.

Όπως εξήγησε, στόχος τέτοιων επιχειρήσεων είναι η αποσταθεροποίηση των κοινωνιών και η καλλιέργεια δυσπιστίας μεταξύ των πολιτών.

Η Βιρκούνεν υπογράμμισε ότι η Ρωσία βρίσκεται συχνά πίσω από υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν είναι υπεύθυνη για κάθε τέτοιο περιστατικό.

Το κόστος των απειλών και η αντίδραση των αεροπορικών εταιρειών

Ακόμη και όταν αποδεικνύονται ψευδείς, οι απειλές για βόμβες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Η εκτροπή μιας επιβατικής πτήσης συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα καυσίμων, τέλη αεροδρομίων, επιχειρησιακές καθυστερήσεις, πιθανή διαμονή επιβατών σε ξενοδοχεία και αναπροσαρμογή των προγραμμάτων πληρωμάτων και αεροσκαφών.

Σύμφωνα με ειδικούς της αεροπορικής ασφάλειας που επικαλείται ο βρετανικός Τύπος, το κόστος μιας σοβαρής εκτροπής μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να φτάσει ακόμη και τις 250.000 δολάρια.

Παράλληλα, τα πληρώματα καλούνται να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ανεξάρτητα από το εάν μια απειλή φαίνεται αρχικά αξιόπιστη.

Ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν εντοπίζονται εκρηκτικά, οι απειλές προκαλούν αναστάτωση στους επιβάτες και απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol υπογραμμίζει ότι οι πτήσεις που επηρεάζονται εξακολουθούν να αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των αεροπορικών μετακινήσεων στην Ευρώπη.

Την Πέμπτη, για παράδειγμα, ο οργανισμός είχε καταγράψει απειλές σε 14 πτήσεις από περίπου 26.300 που πραγματοποιήθηκαν συνολικά στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές;

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας, η ταυτότητα των αποστολέων παραμένει άγνωστη.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν τα ηλεκτρονικά μηνύματα προέρχονται από κοινό δίκτυο, εάν συνδέονται με οργανωμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης ή εάν διαφορετικά πρόσωπα εκμεταλλεύονται την αναστάτωση προκειμένου να προκαλέσουν νέους συναγερμούς.

Η χρήση ονομάτων που παραπέμπουν στη Ρωσία και η αναφορά στο απαγορευμένο κίνημα «Ανδρικό Κράτος» αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται, αλλά δεν συνιστούν απόδειξη για την προέλευση των απειλών.

Η σημερινή διάψευση του Βλαντίσλαβ Ποζντιακόφ προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην υπόθεση, καθώς ο ιδρυτής της οργάνωσης υποστηρίζει ότι τρίτοι χρησιμοποιούν το όνομά της χωρίς να έχουν σχέση μαζί του.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, δεν είχε ανακοινωθεί εντοπισμός εκρηκτικού μηχανισμού σε κάποιο από τα αεροσκάφη ή τις εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν.

Οι ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η έκταση των περιστατικών, η εμπλοκή ολοένα περισσότερων χωρών και η επέκταση των απειλών στα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν νέα δεδομένα για την προστασία των μεταφορών και των κρίσιμων υποδομών στην Ευρώπη.