Πατήσια: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι το 2020 – Είχε μαζί του πιστόλι και χειροβομβίδες

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Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, τον Οκτώβριο του 2020, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/11) σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία, δίπλα στο κρεβάτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο λειτουργικές χειροβομβίδες και ένα πιστόλι.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, της ληστείας κατά συρροή και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Η υπόθεση συνδέεται με τη δολοφονία μιας αλλοδαπής γυναίκας και ενός Έλληνα, τη νύχτα της 10ης προς 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι Κορινθίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 43χρονος τραυμάτισε θανάσιμα τα δύο θύματα με τσεκούρι και στη συνέχεια αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα. Ακολούθως, μετέφερε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε απομονωμένη τοποθεσία, όπου το πυρπόλησε.

Η επιχείρηση στα Κάτω Πατήσια και τα ευρήματα

Ο εντοπισμός του 43χρονου προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον καταζητούμενο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

Ένα πιστόλι ασημένιου χρώματος, με ξύλινη λαβή.

Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες .

. Δύο πυροδοτικούς μηχανισμούς χειροβομβίδων.

Τρία ζευγάρια μεταλλικών χειροπεδών.

Μία άδεια διαμονής άλλου προσώπου, στην οποία υπήρχε η φωτογραφία του 43χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Διεθνής αναζήτηση από τις Αρχές της Αλβανίας

Από την επικοινωνία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αρμόδιες Αρχές της Αλβανίας προέκυψε ότι ο 43χρονος αναζητούνταν και από τη γειτονική χώρα για για ανθρωποκτονία.

Η σχετική διασταύρωση πραγματοποιήθηκε μέσω του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο διαπίστωσε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων των αλβανικών Αρχών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και μία 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., ο 43χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η διπλή δολοφονία στο Λουτράκι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν η 43χρονη Σβετλάνα, η οποία είχε υιοθετήσει το ελληνικό όνομα Φωτεινή, και ο 42χρονος φαρμακοποιός Ιωάννης Ζωνίτσας βρέθηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας.

Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με τσεκούρι. Οι έρευνες της Αστυνομίας στράφηκαν από την πρώτη στιγμή στον πρώην σύντροφο της 43χρονης, καθώς εξεταζόταν το ενδεχόμενο να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σβετλάνα είχε έρθει στην Ελλάδα από την Οδησσό στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Μύκονο, όπου παντρεύτηκε επιχειρηματία και απέκτησε μία κόρη. Μετά τον χωρισμό της επέστρεψε στο Λουτράκι, επιδιώκοντας να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Εκεί γνώρισε τον άνδρα που αργότερα οι αστυνομικές Αρχές αναγνώρισαν ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της. Η σχέση τους έληξε όταν η 43χρονη αποφάσισε να απομακρυνθεί από εκείνον.

Ακολούθως, η γυναίκα συνδέθηκε ερωτικά με τον Ιωάννη Ζωνίτσα, τον οποίο είχε γνωρίσει μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία τους. Το ζευγάρι είχε προγραμματίσει να περάσει μαζί το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία της 43χρονης, όπου δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.

Το ενδεχόμενο της ερωτικής αντιζηλίας και η εξαφάνιση του υπόπτου

Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέταζαν την ερωτική αντιζηλία ως πιθανό κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί τότε, ο πρώην σύντροφος της Σβετλάνας είχε εκδηλώσει έντονη κτητική συμπεριφορά απέναντί της και την είχε απειλήσει μετά την απόφασή της να τερματίσει τη σχέση τους.

Μετά τη δολοφονία, ο βασικός ύποπτος, ο οποίος αναφερόταν ως Νίκο, είχε πάρει, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, το αυτοκίνητο της 43χρονης, ένα υβριδικό Toyota, και στη συνέχεια το είχε πυρπολήσει, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της γυναίκας, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του 2020, είχε συλληφθεί το 2014 για ληστεία και είχε αποφυλακιστεί το 2017.

Μετά τη διπλή ανθρωποκτονία, τα ίχνη του χάθηκαν, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει στην Αλβανία.

Έξι χρόνια αργότερα, ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Πατήσια. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας παράλληλα την προέλευση του οπλισμού που κατασχέθηκε στο διαμέρισμά του, καθώς και τις πληροφορίες για πιθανή προετοιμασία νέας επίθεσης.