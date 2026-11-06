Συναγερμός στη Γαλλία: Εκτροπές 4 πτήσεων λόγω απειλών για βόμβα – Προσγειώθηκαν «χωρίς απρόοπτα»

Συνεχίζεται ο ασταμάτητος εφιάλτης των απειλών για βόμβα στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, με τη Γαλλία να βρίσκεται μεταξύ των χωρών που στοχοποιήθηκαν εκ νέου την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι τέσσερις πτήσεις πραγματοποίησαν αναγκαστική εκτροπή προς γαλλικά αεροδρόμια μετά τις απειλές για βόμβα, όπου και προσγειώθηκαν «χωρίς απρόοπτα».
Στα αεροσκάφη επιχειρούν αυτή την ώρα ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας.
«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής αυτών των ειδοποιήσεων, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο της Ευρώπης», πρόσθεσε το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με πηγή γνωρίζει την υπόθεση, τρία από τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού και το τέταρτο στο Μπορντό. Και τα τέσσερα αεροσκάφη επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιήσουν πτήσεις πάνω από το γαλλικό έδαφος, κατευθυνόμενα προς άλλους τελικούς προορισμούς.
Σημειώνεται ότι μόλις την Πέμπτη, πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει εκτροπή προς την αεροπορική βάση Εβρέ της Νορμανδίας, έπειτα από παρόμοια απειλή για βόμβα.
Quatre nouvelles alertes à la bombe sur des avions survolant la France, qui se sont posés “sans encombre” , annonce Matignon https://t.co/OseXATyci6
— Europe 1 (@Europe1) November 6, 2026
Σύνδεση με ρωσική οργάνωση
Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί από την αρχή της εβδομάδας σε πολλές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες στην πλειονότητά τους πραγματοποιούνται από εταιρείες χαμηλού κόστους (low-cost).
Οι αναλήψεις ευθύνης ή οι προειδοποιήσεις που στόχευσαν ορισμένες από αυτές τις πτήσεις, οι οποίες εστάλησαν στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας, αποδόθηκαν στους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους».
Πρόκειται για την ονομασία ενός ρωσικού υπερεθνικιστικού κινήματος, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα η σχετική σύνδεση.
Ντόμινο περιστατικών
Την ίδια ώρα σήμερα, το κύμα των απειλών προκάλεσε παράλληλα προβλήματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο:
- Ιρλανδία: Αρκετά μέσα ενημέρωσης στοχοποιήθηκαν την Παρασκευή από απειλές για βόμβα, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν εκτάκτως τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις τους.
- Πορτογαλία: Πτήση της Ryanair που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Λισαβόνα για τη Ρώμη βρέθηκε στο στόχαστρο απειλής, η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής συναγερμός, όπως ανακοίνωσε η πορτογαλική αστυνομία.
- Ιταλία: Πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε εκτάκτως και με ασφάλεια στη Βενετία, αφότου ο ιταλικός έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έλαβε προειδοποίηση για βόμβα.
- Τσεχία: Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε τουλάχιστον οκτώ απειλές εναντίον αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Πράγας.
- Δανία: Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από απειλές που στόχευσαν την αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, η αστυνομία της Δανίας ανέφερε ότι η αρχική της εκτίμηση δεν δείχνει άμεσο κίνδυνο για τους επιβάτες.