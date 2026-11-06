Συναγερμός στη Γαλλία: Εκτροπές 4 πτήσεων λόγω απειλών για βόμβα – Προσγειώθηκαν «χωρίς απρόοπτα»

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Συνεχίζεται ο ασταμάτητος εφιάλτης των απειλών για βόμβα στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές, με τη Γαλλία να βρίσκεται μεταξύ των χωρών που στοχοποιήθηκαν εκ νέου την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι τέσσερις πτήσεις πραγματοποίησαν αναγκαστική εκτροπή προς γαλλικά αεροδρόμια μετά τις απειλές για βόμβα, όπου και προσγειώθηκαν «χωρίς απρόοπτα».

Στα αεροσκάφη επιχειρούν αυτή την ώρα ειδικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής αυτών των ειδοποιήσεων, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο της Ευρώπης», πρόσθεσε το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πηγή γνωρίζει την υπόθεση, τρία από τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού και το τέταρτο στο Μπορντό. Και τα τέσσερα αεροσκάφη επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιήσουν πτήσεις πάνω από το γαλλικό έδαφος, κατευθυνόμενα προς άλλους τελικούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι μόλις την Πέμπτη, πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει εκτροπή προς την αεροπορική βάση Εβρέ της Νορμανδίας, έπειτα από παρόμοια απειλή για βόμβα.

Σύνδεση με ρωσική οργάνωση

Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί από την αρχή της εβδομάδας σε πολλές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες στην πλειονότητά τους πραγματοποιούνται από εταιρείες χαμηλού κόστους (low-cost).

Οι αναλήψεις ευθύνης ή οι προειδοποιήσεις που στόχευσαν ορισμένες από αυτές τις πτήσεις, οι οποίες εστάλησαν στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας, αποδόθηκαν στους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους».

Πρόκειται για την ονομασία ενός ρωσικού υπερεθνικιστικού κινήματος, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα η σχετική σύνδεση.

Ντόμινο περιστατικών

Την ίδια ώρα σήμερα, το κύμα των απειλών προκάλεσε παράλληλα προβλήματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο: