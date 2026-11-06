Κρεμλίνο κατά Ευρώπης: Δεν ξέρει καν ποιος θα μιλήσει εξ ονόματός της για την ασφάλεια στην Ουκρανία – Παρατεταμένη αναποφασιστικότητα

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Έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή διπλωματία άσκησε η Μόσχα, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες για αδυναμία συντονισμού και καθυστέρηση στην ανάδειξη ενός κοινού εκπροσώπου ενόψει των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την ασφάλεια στην Γηραιά ήπειρο και την επίλυση του ουκρανικού.

Διαπραγματεύσεις

Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ευρώπη την Παρασκευή ότι δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ηπείρου, στο πλαίσιο μιας πιθανής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι εταίροι πραγματοποίησαν πρόσφατα συνάντηση στις Βρυξέλλες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο την Πέμπτη για μια «μεγάλη συμφωνία» που «μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη».

Παρέμβαση Πεσκόφ

Ερωτηθείς την Παρασκευή σχετικά με το ποιος ρόλος θα μπορούσε να αναλογεί στην Ευρώπη σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Γηραιά ήπειρος θα πρέπει να εμπλακεί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής αδυνατεί να συντονίσει τις ενέργειές της.

«Όσον αφορά τυχόν ιδέες από τους Ευρωπαίους, δεν έχουμε λάβει καμία. Δεν είμαστε ενήμεροι για καμία», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Έτσι ή αλλιώς, η συζήτηση θα στραφεί στο μελλοντικό σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη όταν διεξαχθούν συνομιλίες για αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και φυσικά θα είναι αδύνατο να γίνει αυτό χωρίς τους Ευρωπαίους σε κάποιο στάδιο».

Υπογραμμίζοντας τις εκτιμήσεις της Μόσχας για τη στάση που τηρούν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Πεσκόφ κατέληξε: «Επομένως, θα απαιτηθεί συζήτηση με τους Ευρωπαίους. Όμως, όπως βλέπουμε, δεν έχουν μπορέσει ακόμη ούτε καν να αποφασίσουν ποιος μπορεί να μιλήσει εξ ονόματός τους. Έτσι, σε αυτή την πλευρά, αυτό που βλέπουμε είναι μια παρατεταμένη αναποφασιστικότητα και μια έλλειψη προθυμίας».

Πηγή: Reuters