Κρεμλίνο κατά Ευρώπης: Δεν ξέρει καν ποιος θα μιλήσει εξ ονόματός της για την ασφάλεια στην Ουκρανία – Παρατεταμένη αναποφασιστικότητα

Έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή διπλωματία άσκησε η Μόσχα, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες για αδυναμία συντονισμού και παρατεταμένη αναποφασιστικότητα ως προς το ποιος θα τις εκπροσωπήσει στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι ενώ η παρουσία των Ευρωπαίων θα καταστεί αναγκαία, η ρωσική πλευρά δεν έχει λάβει καμία πρόταση από αυτούς, την ώρα που προηγήθηκαν συνομιλίες στις Βρυξέλλες και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια ευρύτερη συμφωνία.

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Διεθνή Νέα

Ντμίτρι Πεσκόφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κρεμλίνο άσκησε έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή διπλωματία, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος θα την εκπροσωπήσει σε μελλοντικές συνομιλίες για την ασφάλεια και την επίλυση του ουκρανικού.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η εμπλοκή της Ευρώπης είναι απαραίτητη, αλλά υποστήριξε ότι από την πλευρά της καταγράφεται «μια παρατεταμένη αναποφασιστικότητα και μια έλλειψη προθυμίας».
  • Οι τοποθετήσεις της Μόσχας ακολουθούν τις πρόσφατες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες για εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για μια «μεγάλη συμφωνία» που «μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη».

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Έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή διπλωματία άσκησε η Μόσχα, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες για αδυναμία συντονισμού και καθυστέρηση στην ανάδειξη ενός κοινού εκπροσώπου ενόψει των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την ασφάλεια στην Γηραιά ήπειρο και την επίλυση του ουκρανικού.

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Διαπραγματεύσεις

Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ευρώπη την Παρασκευή ότι δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ηπείρου, στο πλαίσιο μιας πιθανής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και Ευρωπαίοι εταίροι πραγματοποίησαν πρόσφατα συνάντηση στις Βρυξέλλες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο την Πέμπτη για μια «μεγάλη συμφωνία» που «μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη».

Παρέμβαση Πεσκόφ

Ερωτηθείς την Παρασκευή σχετικά με το ποιος ρόλος θα μπορούσε να αναλογεί στην Ευρώπη σε τυχόν μελλοντικές συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Γηραιά ήπειρος θα πρέπει να εμπλακεί, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής αδυνατεί να συντονίσει τις ενέργειές της.

«Όσον αφορά τυχόν ιδέες από τους Ευρωπαίους, δεν έχουμε λάβει καμία. Δεν είμαστε ενήμεροι για καμία», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Έτσι ή αλλιώς, η συζήτηση θα στραφεί στο μελλοντικό σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη όταν διεξαχθούν συνομιλίες για αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και φυσικά θα είναι αδύνατο να γίνει αυτό χωρίς τους Ευρωπαίους σε κάποιο στάδιο».

Υπογραμμίζοντας τις εκτιμήσεις της Μόσχας για τη στάση που τηρούν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Πεσκόφ κατέληξε: «Επομένως, θα απαιτηθεί συζήτηση με τους Ευρωπαίους. Όμως, όπως βλέπουμε, δεν έχουν μπορέσει ακόμη ούτε καν να αποφασίσουν ποιος μπορεί να μιλήσει εξ ονόματός τους. Έτσι, σε αυτή την πλευρά, αυτό που βλέπουμε είναι μια παρατεταμένη αναποφασιστικότητα και μια έλλειψη προθυμίας».

Πηγή: Reuters

 

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