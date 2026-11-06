LIVE UPDATE
Πορτογαλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Νέες απειλές για βόμβα και εκτροπές πτήσεων

Νέος συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έπειτα από απειλές για βόμβες κατά της αεροπορικής κυκλοφορίας, οι οποίες οδήγησαν στην εκτροπή μίας πτήσης και σε εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας. Παρά την κινητοποίηση, οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες και η διοίκηση επιβεβαίωσε πως ο αερολιμένας λειτουργεί κανονικά. Το συμβάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα παρόμοιων απειλών που προκαλεί διαταραχές και ελέγχους ασφαλείας σε επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Αεροδρομίο Κοπεγχάγης
Αεροδρομίο Κοπεγχάγης, Φωτογραφία αρχείου: Reutes
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, έπειτα από νέες απειλές για βόμβες που οδήγησαν και στην εκτροπή μιας πτήσης.
  • Η αστυνομία της Δανίας διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στον χώρο, εκτιμώντας πάντως πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες.
  • Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα απειλών για βόμβες που έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, έπειτα από νέες απειλές για βόμβες που οδήγησαν και στην εκτροπή μιας πτήσης.

Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» πίσω από ψευδείς απειλές για βόμβα σε πτήσεις με προορισμό τη Σόφια και τη Ρώμη – «Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος»

Οι αρχές της Δανίας διεξάγουν έρευνες στο σημείο, την ώρα που ένα μπαράζ παρόμοιων απειλών προκαλεί αναστάτωση στις πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έρευνες στο αεροδρόμιο

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι βρίσκεται στον χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες.

ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη – Τζιτζικώστας: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση»

«Βρισκόμαστε εκ νέου στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα, στο πλαίσιο απειλών που στρέφονται κατά της αεροπορικής κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

«Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε ορατή παρουσία στο αεροδρόμιο».


Από την πλευρά της, η διοίκηση του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε μέσω γραπτής δήλωσης την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το αεροδρόμιο «λειτουργεί κανονικά», ενώ εκπρόσωπος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Κύμα απειλών στην Ευρώπη

Παρά την κινητοποίηση, η αστυνομία επεσήμανε ότι η αμεσότερη εκτίμησή της είναι πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες ή για οποιονδήποτε άλλο παρευρισκόμενο στο αεροδρόμιο.


Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα απειλών για βόμβες που έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Οι απειλές αυτές έχουν αναγκάσει αεροσκάφη σε εκτροπές πορείας, αναγκαστικές προσγειώσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι μόλις την Πέμπτη, ειδική στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησε σε έρευνα σε δύο αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ