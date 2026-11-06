Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης: Νέες απειλές για βόμβα και εκτροπές πτήσεων

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Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, έπειτα από νέες απειλές για βόμβες που οδήγησαν και στην εκτροπή μιας πτήσης.

Οι αρχές της Δανίας διεξάγουν έρευνες στο σημείο, την ώρα που ένα μπαράζ παρόμοιων απειλών προκαλεί αναστάτωση στις πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έρευνες στο αεροδρόμιο

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι βρίσκεται στον χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης και διεξάγει εκτεταμένες έρευνες.

«Βρισκόμαστε εκ νέου στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης σήμερα, στο πλαίσιο απειλών που στρέφονται κατά της αεροπορικής κυκλοφορίας», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

«Ερευνούμε τώρα το περιστατικό και έχουμε ορατή παρουσία στο αεροδρόμιο».



Από την πλευρά της, η διοίκηση του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης επιβεβαίωσε μέσω γραπτής δήλωσης την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το αεροδρόμιο «λειτουργεί κανονικά», ενώ εκπρόσωπος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Κύμα απειλών στην Ευρώπη

Παρά την κινητοποίηση, η αστυνομία επεσήμανε ότι η αμεσότερη εκτίμησή της είναι πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες ή για οποιονδήποτε άλλο παρευρισκόμενο στο αεροδρόμιο.

Københavns Politi er fredag til stede i Københavns Lufthavn i forbindelse med nye trusler rettet mod lufttrafikken. Der er umiddelbart ingen fare. https://t.co/g2JWvaR9Dk — Berlingske (@berlingske) November 6, 2026



Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα απειλών για βόμβες που έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες.

Οι απειλές αυτές έχουν αναγκάσει αεροσκάφη σε εκτροπές πορείας, αναγκαστικές προσγειώσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά μέχρι στιγμής.

Σημειώνεται ότι μόλις την Πέμπτη, ειδική στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησε σε έρευνα σε δύο αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.