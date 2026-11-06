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Τραγωδία στη Γαλλία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 16 τραυματίες στο τροχαίο με το σχολικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Λαν στην περιοχή Εν της Γαλλίας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον δύο νεκρούς, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse, τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλοι 13 επιβάτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 43 επιβάτες όταν εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και ελικόπτερα.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία τροχαίο σχολικό λεωφορείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένας ανήλικος και ένας ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κοντά στην κοινότητα Λαν, στην περιοχή Εν της Γαλλίας.
  • Παράλληλα, τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 13 επιβάτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.
  • Συνολικά, το λεωφορείο μετέφερε 43 επιβάτες, εκ των οποίων οι 15 ήταν ανήλικοι, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ελικόπτερα αναπτύχθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαρύς είναι ο φόρος αίματος από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στην κοινότητα Λαν, στην περιοχή Εν της Γαλλίας, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της νομαρχίας του Εν.

Η Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse διευκρίνισε ότι τα θύματα είναι ένας ανήλικος και ένας ενήλικας, διορθώνοντας την αρχική ενημέρωση της νομαρχίας που είχε κάνει λόγο για δύο ανήλικα θύματα.

Παράλληλα, τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε η Εισαγγελία του Bourg-en-Bresse, ενώ άλλοι 13 επιβάτες υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.


Συνολικά, το λεωφορείο μετέφερε 43 επιβάτες, εκ των οποίων οι 15 ήταν ανήλικοι, μεταδίδει το BFMTV.

Το ίδιο τηλεοπτικό πρόβαλε πλάνα που δείχνουν ένα λεωφορείο να έχει πάρει κλίση μέσα σε ένα χαντάκι, όπως διακρινόταν, στην άκρη του δρόμου και πλήθος να στέκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λαν, Ιβ Κριστέν, συνολικά 70 άνθρωποι έχουν «εμπλακεί» με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο ατύχημα.

Σε σχετική ανακοίνωση Τύπου, ο Κριστέν τόνισε: «Ο δήμος ενεργοποίησε αμέσως το Δημοτικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (PCS). Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, το δημαρχείο άνοιξε για να φιλοξενήσει όσους εμπλάκηκαν και να τους προσφέρει έναν χώρο φροντίδας και καταφυγίου, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρμόδιες αρχές».

Επιχειρήσεις διάσωσης

Πολλά ελικόπτερα και δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν αναπτυχθεί στον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας.


«Η αποστολή τους είναι να απομακρύνουν γρήγορα τα θύματα και να τα μεταφέρουν σε κέντρο υγείας ή σε εξειδικευμένο νοσοκομείο για σοβαρούς τραυματισμούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και οι επιχειρήσεις πρόσβασης για τον απεγκλωβισμό όλων των θυμάτων έχουν πραγματοποιηθεί», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν συνεχίζονται αυτή τη στιγμή.


Μιλώντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV, ο διοικητής Σεμπντί Καντιμαλά, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, έκανε λόγο για ένα «τραγικό ατύχημα».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι η κατάσταση των δύο ατόμων που υπέστησαν ανακοπή καρδιάς ήταν «πολύ σοβαρή» και ότι «απαιτούσε εκτεταμένες ιατρικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διάσωσης».

«Η πλευρά του λεωφορείου είχε ξεσκιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιβ Κριστέν.

«Ο δρόμος ήταν ελαφρώς υγρός σήμερα το πρωί», αλλά «δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του».

Πρόσθεσε ότι όταν έφτασε στο σημείο, «η κατάσταση ήταν λίγο χαοτική» και «ο κόσμος ήταν πολύ ταραγμένος».


Από την πλευρά του, ο Λοράν Βοκιέ, πρώην πρόεδρος της περιφέρειας Οβέρν-Ρον-Αλπ, στην οποία ανήκει το Αίν, δήλωσε στο X ότι «λυπήθηκε βαθιά» για το ατύχημα με το λεωφορείο. Εξέφρασε τη «συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».

Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

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