Νέες αποκαλύψεις για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πώς μπλόκαρε τον ερανικό λογαριασμό για τη μικρή Μαριτίνα – Τι καταγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας

Οι γονείς της μικρής Μαριτίνας, είναι οι πρώτοι που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη προς παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη και των άλλων κατηγορουμένων για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από τις δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ χθες, Πέμπτη (5/11), κρίθηκε προφυλακιστέος. Το κατώφλι των φυλακών πέρασε και η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη.

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες μπλοκαρίστηκε ο ερανικός λογαριασμός που είχε ανοίξει η μητέρα της μικρής Μαριτίνας, έδωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Αθανασόπουλος. Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι πίσω από την καταγγελία στην τράπεζα βρισκόταν συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων, το οποίο φέρεται αρχικά να κατέθεσε 100 ευρώ στον λογαριασμό και στη συνέχεια να κατήγγειλε ότι δεν επρόκειτο για ερανικό λογαριασμό και ότι δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του παιδιού.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασόπουλο, η συγκεκριμένη ενέργεια αποσκοπούσε στο να διοχετεύονται οι δωρεές για τη Μαριτίνα μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ώστε οι κατηγορούμενοι να ελέγχουν τη ροή των χρημάτων. Ο ίδιος περιέγραψε, μάλιστα, ότι ενώ ο λογαριασμός της μητέρας είχε μπλοκαριστεί, εκπρόσωποι της οργάνωσης προσέγγιζαν την οικογένεια εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να την βοηθήσουν, χωρίς να αποκαλύπτουν, όπως υποστηρίζει, τη δική τους εμπλοκή στην καταγγελία.

Όπως εξήγησε, η μητέρα της μικρής είχε αποφασίσει να ανοίξει δικό της λογαριασμό, ώστε οι δωρεές πολιτών για τις ανάγκες του παιδιού να κατατίθενται απευθείας σε αυτόν. Όταν οι κατηγορούμενοι φέρεται να αντιλήφθηκαν την ύπαρξή του, συγγενικό τους πρόσωπο προχώρησε σε κατάθεση 100 ευρώ και στη συνέχεια σε καταγγελία προς την τράπεζα, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός δεν ήταν ερανικός και ότι η ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης δεν ήταν πραγματική.

Η τράπεζα, σύμφωνα με τον δικηγόρο, αρχικά μπλόκαρε τον λογαριασμό, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην αποδέσμευσή του. Ο κ. Αθανασόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν επιχειρήθηκε απλώς ο έλεγχος των δωρεών, αλλά και η παρεμπόδιση της οικονομικής βοήθειας που προσέφεραν άλλοι πολίτες στην οικογένεια.

Η οικογένεια δεν γνωρίζει ακόμα τι ποσά διακινήθηκαν μέσω της ΜΚΟ

Ο Αλέξης Αθανασόπουλος διευκρίνισε ότι η οικογένεια δεν έχει ακόμα πρόσβαση στη δικογραφία και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζει εάν και ποια ποσά συγκεντρώθηκαν μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ ειδικά για τη μικρή Μαριτίνα.

Όπως ανακοίνωσε, την ερχόμενη εβδομάδα η οικογένεια θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχοντας ήδη επικοινωνήσει με τον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη σχετική διαδικασία θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να διαπιστώσει ποια ποσά κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της οργάνωσης, από ποιους και για ποιον σκοπό, καθώς και πόσα χρήματα διακινήθηκαν.

Ερωτηθείς εάν υπήρχε ξεχωριστός λογαριασμός της ΜΚΟ για τη μικρή Μαριτίνα, ο δικηγόρος απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στην παρούσα φάση. Εξήγησε ότι η οργάνωση διέθετε γενικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση δωρεών για διάφορους σκοπούς, ωστόσο μόνο μέσα από τη μελέτη της δικογραφίας θα αποσαφηνιστεί εάν και ποιες καταθέσεις αφορούσαν τη συγκεκριμένη οικογένεια.

«Η ποινική μεταχείριση θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρή»

Αναφερόμενος στην ποινική εξέλιξη της υπόθεσης, ο κ. Αθανασόπουλος εκτίμησε ότι η ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας κάθειρξης, διευκρίνισε ότι, με βάση τα αδικήματα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται τέτοια ποινή. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τελική ποινική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και από το εάν προκύψουν και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις περιπτώσεις παιδιών που, όπως είπε, έχασαν τη ζωή τους ενώ είχαν συγκεντρωθεί χρήματα για τη θεραπεία τους, χωρίς αυτά να διατεθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό. Όπως σημείωσε, εφόσον επιβεβαιωθούν τέτοια περιστατικά, ενδέχεται να προκύψουν διαφορετικά και σοβαρότερα νομικά ζητήματα.

Έκκληση προς τις οικογένειες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μαριτίνας απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς όσες οικογένειες θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από τη δράση της ΜΚΟ να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία.

Όπως τόνισε, η συμμετοχή των οικογενειών θα συμβάλει στην πληρέστερη εικόνα της υπόθεσης, καθώς οι δικαστικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν το σύνολο των καταγγελιών και των ανθρώπων που ενδεχομένως έχουν υποστεί ζημία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό όσοι έχουν αδικηθεί να μην παραμείνουν στο παρασκήνιο, αλλά να διεκδικήσουν ενεργά τη δικαίωσή τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην απονομή της Δικαιοσύνης.

«Η οικογένεια ελπίζει πλέον μόνο σε ένα θαύμα»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της μικρής Μαριτίνας, μεταφέροντας τη δραματική εικόνα που βιώνει η οικογένειά της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κατάσταση της υγείας της είναι κρισιμότατη και το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του. «Η οικογένειά της και όλοι μας ελπίζουμε πλέον μόνο σε ένα θαύμα», δήλωσε, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.