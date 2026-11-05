«Αμαρτωλή» ΜΚΟ: Εντοπίστηκαν λογαριασμοί στελεχών σε τράπεζες Λιθουανίας και Δανίας

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Τραπεζικούς λογαριασμούς στελεχών της «αμαρτωλής» ΜΚΟ και σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Δανίας, εντόπισε, σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Η έρευνα για την υπόθεση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω φιλανθρωπικών εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν έφτασαν ποτέ στο σύνολό τους στις οικογένειες που τα είχαν ανάγκη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναζητώντας ίχνη για την μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών pay pall, εντόπισε χρήματα και στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ.

Ήδη, η Αρχή έχει δεσμεύσει ακίνητά τους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, τα χρήματα που δεσμεύονται από την Αρχή, μπορούν να τα διεκδικήσουν οι δωρητές στους οποίους ανήκουν με βάση τα σχετικά παραστατικά που έχουν στα χέρια τους, δηλαδή τα χαρτιά ή τα mail που γνωστοποιούν ότι κατέθεσαν χρήματα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Σημειώνεται ότι σήμερα απολογείται ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς». Η σημερινή απολογία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς ο 37χρονος φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπεξαίρεση ποσού που υπολογίζεται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέα, κατά την απολογία της φέρεται να του απέδωσε την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων που δεν κατέληξαν στους δικαιούχους, υποστηρίζοντας ότι κατευθύνθηκαν ακόμη και σε τυχερά παιχνίδια.

Τα 3,9 εκατομμύρια και το ερώτημα για την τύχη των δωρεών

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα από τουλάχιστον 92 ερανικές δράσεις συγκεντρώθηκαν περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες των παιδιών φέρεται να έφτασε μόλις το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.

Η διαφορά, περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας των αρχών, οι οποίες αναζητούν πού κατέληξαν τα χρήματα και ποιοι είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη διαχείρισή τους.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αναλήψεις, τραπεζικές κινήσεις, συναλλαγές και πιθανές μεταφορές χρημάτων, ενώ οι αρχές αναζητούν στοιχεία και από στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μέρος των δωρεών κατευθύνθηκε στον τζόγο.