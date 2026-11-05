Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» – Δείτε εικόνες από τα Προπύλαια

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Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Κύριο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης.

Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου είναι συγκεντρωμένοι 11 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο και σε ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην Παιδεία.

Και στο σημερινό συλλαλητήριο, όπως και αυτό που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, υπάρχουν συνθήματα και πανό με αναφορές στις κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών στη Γαλλία.

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.

Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».