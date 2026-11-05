Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα: «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» – Δείτε εικόνες από τα Προπύλαια

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση 11 φοιτητικών συλλόγων, μαθητών και εκπαιδευτικών στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. Βασικό αίτημα αποτελεί η υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, με τους συμμετέχοντες να αντιτίθενται στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στο Λύκειο και στην ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00

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ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας, με φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικούν την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.
  • Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο και σε ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
  • Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας (10:00-14:00), σημειώνοντας: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών. Κύριο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης.

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Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου είναι συγκεντρωμένοι 11 φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο και σε ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην Παιδεία.

Στους δρόμους σήμερα φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί: Συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

Και στο σημερινό συλλαλητήριο, όπως και αυτό που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, υπάρχουν συνθήματα και πανό με αναφορές στις κινητοποιήσεις φοιτητών και μαθητών στη Γαλλία.

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime

Ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις.

Aπό την πλευρά της η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε διευκολυντική στάση εργασίας, από τις 10:00 έως τις 14:00, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια και αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από Intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από Intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime
ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Φωτό από intime

 

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